De Vries "honoré" d'avoir fait partie des rumeurs F1

Auréolé du premier titre de Champion du monde de Formule E de l'Histoire, Nyck de Vries a vu son nom être lié à de potentielles opportunités en Formule 1. Ainsi, le pilote néerlandais était dans la course pour le deuxième volant Williams en 2022 jusqu'à ce que l'écurie britannique ne choisisse Alexander Albon comme futur coéquipier de Nicholas Latifi. D'autres rumeurs parlaient d'une arrivée du pilote chez Alfa Romeo mais cette porte s'est rapidement refermée ; la structure a choisi Guanyu Zhou pour faire équipe avec Valtteri Bottas.

Par conséquent, de Vries se concentre aujourd'hui sur la défense de son titre en Formule E avec l'équipe Mercedes. Avant le début de la nouvelle saison du championnat de monoplaces électriques, programmé en Arabie Saoudite à la fin du mois de janvier, le pilote a été invité à participer à l'émission This Week with Will Buxton, sur Motorsport.tv. Si de Vries n'a pas souhaité indiquer à quel point il avait été proche d'un volant en F1, il a néanmoins admis qu'il avait été flatté de faire partie de cette conversation, lui qui rêve toujours de la catégorie reine.

"Mon nom circulait et des gens me laient à des équipes de F1, je me suis senti honoré", a commenté le Néerlandais. "Au final, je n'ai pas tant de contrôle sur les rumeurs et les spéculations, et même sur les opportunités. La seule chose que je puisse vraiment contrôler, c'est ma performance sur la piste. Et je place ma concentration et ma priorité sur ce point. Je pense que c'est le seul moyen d'aller de l'avant dans ma carrière et de continuer à créer de nouvelles opportunités."

"Je dois reconnaître que tous les jeunes pilotes ont le même rêve, le même objectif : devenir un pilote de F1. Je suis encore jeune donc je mentirais si je disais que je ne partageais plus ce rêve et cet objectif. Mais en fin de compte, vous connaissez probablement la Formule 1 mieux que moi, c'est pourquoi je reste concentré sur mon travail et je laisse le reste se régler tout seul."

Vainqueur du championnat de Formule 2 en 2019, de Vries n'a pas fait le saut attendu en F1 l'année suivante et s'est dirigé en Formule E avec Mercedes. Depuis, son rôle avec la marque à l'étoile a légèrement évolué, un poste de réserviste dans la structure F1 venant s'ajouter à ses responsabilités dans l'équipe zéro émission. Le Néerlandais s'est également tourné vers l'Endurance en prenant part à cinq épreuves ELMS avec G-Drive Racing et trois manches en WEC, dont les 24 Heures du Mans.

"La saison de Formule E est évidemment très compacte et se termine en août, donc nous nous concentrons davantage sur nos missions en F1 et en Endurance par la suite", a-t-il précisé. "Puis, pendant l'hiver, nous avons un peu de temps pour nous ressourcer avant de revenir en Formule E."

"Mais c'est super d'être si occupé et de participer à différents championnats au sein de grandes équipes car, c'est très cliché mais c'est vrai, on observe et apprend en permanence. Donc je profite énormément. Je suis reconnaissant pour toutes ces opportunités et j'espère continuer à faire aussi bien."