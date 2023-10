Certes dominateur, Max Verstappen n'a pas changé selon son père Jos

En Formule 1, Max Verstappen semble être devenu un véritable rouleau compresseur. Le pilote Red Bull fait preuve d'une constance remarquable au plus haut niveau, lui qui compte 32 podiums dont 28 victoires sur les 36 derniers Grands Prix. Le voilà bien loin de l'époque, notamment lors de ses premières saisons à Milton Keynes, où il multipliait les accidents. En plus de sa fiabilité, son niveau de performance est généralement impressionnant, y compris pour son écurie.

"Certaines courses qu'il a réalisées cette année ont été d'un niveau d'excellence qui a dépassé toutes nos attentes", a déclaré le directeur d'équipe Christian Horner après avoir vu Verstappen remporter le titre mondial à Losail. "Je pense que Max a simplement continué d'évoluer en tant que pilote, et il a continué à se développer. Le niveau auquel il se trouve désormais, la manière dont il est capable de lire les courses, la manière dont il est capable de gérer les pneus et la force mentale qu'il a quand la pression est élevée sont absolument exceptionnels."

Cependant, si quelqu'un connaît Verstappen mieux que quiconque, c'est probablement son père Jos. Or, ce dernier a une vision bien différente de l'évolution du jeune Néerlandais, considérant justement qu'il n'a pas changé. Ainsi, lorsque Motorsport.com lui demande s'il est d'accord avec ceux qui pensent que son fils est un pilote différent cette année, Jos Verstappen répond : "Pas pour moi. Je pense que c'est le même Max qu'il y a trois ou quatre ans".

"La seule différence est qu'il est dans une voiture fantastique et qu'il connaît les personnes avec lesquelles il travaille. Je pense que ça donne l'impression que c'est facile. Mais il faut quand même répondre présent tous les week-ends. Et les détails font la différence. Pour moi, s'il avait eu cette voiture il y a quatre ans, je ne dirais pas qu'il aurait gagné dix courses de plus, mais c'est clair qu'il était très proche de ce que l'on voit maintenant."

La Red Bull RB19 de Max Verstappen dans le parc fermé

Selon Jos, Max a simplement atteint un meilleur niveau de performance grâce à l'expérience, ayant décelé son potentiel très tôt : "Lors des dernières années en karting, il avait quelque chose que je qualifierais de spécial. Et on le voit encore maintenant. C'est incroyable. Je pense que l'expérience le rend meilleur. Ce sont son mode de vie et la manière dont il fait les choses qui donnent cette impression de facilité".

Bien entendu, à ce niveau, Jos se garde bien de donner des conseils à son fils, mais il ne manque pas de donner son avis pour autant. "Je lui dis ce que je vois", assure le quinquagénaire. "S'il fait une manœuvre que je trouve limite, je le lui dis. C'est quelque chose de bien que j'ai avec lui : on est très honnêtes l'un envers l'autre. Bien sûr, je pense que ça l'a aidé à venir ici [en F1], et je pense que vous [journalistes] avez constaté ça également. Il est comme il est. Il dit les choses avec franchise, et je trouve ça bien."

Quant à savoir où va s'inscrire le jeune Verstappen dans la hiérarchie des grands pilotes de Formule 1, Jos est bien placé pour s'en faire une idée, lui qui a été le coéquipier du septuple Champion du monde Michael Schumacher. Verstappen Sr estime que son fils est "très proche" du niveau de concentration et de la soif de victoire du Baron Rouge, et quant à savoir s'il peut avoir le même succès : "Il faut avoir de la chance : qu'il soit dans une bonne voiture lors des prochaines années. Il faut le matériel pour le faire. Mais je pense que s'il l'a, il le fera."

Avec Jonathan Noble