L'E10, plus grand changement de l'ère hybride selon Mercedes

Charger le lecteur audio

Mercedes, Ferrari, Honda et Renault, les quatre motoristes de la Formule 1, n'ont pas eu le temps de souffler cet hiver. En effet, le nouveau Règlement Technique mis en place cette saison implique des modifications sous le capot avec l'augmentation de la teneur en éthanol du carburant. Il a donc été nécessaire d'optimiser les unités de puissance, avec un intérêt tout particulier accordé à la combustion.

Et selon Mercedes, ce passage à l'E10 n'est en rien anecdotique, ce qui explique pourquoi Red Bull a bataillé pour convaincre Honda de rester impliqué en F1. Dans une récente vidéo publiée par la marque à l'étoile, Hywel Thomas a affirmé que ce nouveau carburant était le changement le plus important en F1 depuis l'introduction des moteurs hybrides, en 2014.

"Comme chaque année, lorsque nous développons le carburant, un partenariat entre nous et Petronas nous assure que le carburant profite de l'expérience de l'unité de puissance et que l'unité de puissance profite de l'expérience du carburant", a expliqué le directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

"Le passage à l'E10 cette année est probablement le plus grand changement de règles que nous avons eu depuis 2014. S'assurer que nous développions vraiment ce carburant était donc une tâche conséquente, [...] il ne faut pas sous-estimer la quantité de travail que cela a demandé."

Thomas a souligné que ce changement de règles ne se résumait pas seulement à l'augmentation de la teneur en biocarburants de l'essence puisqu'il devait s'agir d'éthanol renouvelable.

"Il y a eu du biocarburant dans l'essence tout au long de l'ère hybride", a-t-il ajouté. "[Auparavant] nous avions une exigence de 5,75% en volume de biocarburants. Cette année, ce pourcentage a augmenté, il est passé à 10%. De plus, au lieu de pouvoir choisir librement les composants bio, vous devez utiliser de l'éthanol."

"Le changement signifie que le moteur va réagir légèrement différemment au carburant. Il y a donc des domaines de performance dont nous sommes très, très satisfaits, et d'autres domaines où, honnêtement, nous sommes moins satisfaits. Ce que nous devons faire, c'est changer le carburant là où nous le pouvons et changer le hardware de l'unité de puissance là où nous le pouvons afin de maximiser les effets de ce que nous aimons et minimiser les effets de ce que nous n'aimons pas."

Carburant Petronas