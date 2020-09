EL1 - Bottas comme à la maison, Sainz et Latifi dans le mur

Sous un ciel dégagé et une température ambiante de 26°C, le week-end du Grand Prix de Russie débute à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Le premier temps est signé par Lewis Hamilton en 1'37"7, en gommes dures (blanches). En mediums (jaunes), Valtteri Bottas fait mieux de quatre dixièmes.

Les deux hommes sont les seuls à signer un temps alors qu'une longue pause débute sans voiture sur le poussiéreux tracé russe. Il est à noter que McLaren fait tester à Lando Norris son nouvel aileron avant, comme Carlos Sainz au Mugello. Si ces essais sont concluants, la pièce pourrait demeurer pour le reste du week-end.

Il faut attendre les 20 minutes de séance pour revoir de nouveaux chronos être inscrits. Sergio Pérez, qui ne dispose pas des évolutions sur sa Racing Point RP20, prend la tête en 1'37"3 (mediums), mais Daniil Kvyat fait mieux avec 1'37"1 (mediums). En pneus durs, Daniel Ricciardo puis Max Verstappen se hissent aux commandes, avec 1'36"7 pour le Néerlandais.

Bottas, en pneus tendres (rouges), signe 1'34"9. Quelques instants plus tard, Sainz abîme sa McLaren, l'aileron arrière en particulier, en partant à la faute au virage 7 et en allant taper à reculons dans le TecPro. Il peut repartir vers son stand, à petite vitesse, se délestant de morceaux de carbone au passage. La Virtual Safety Car est déployée. Kvyat, au virage 15, commet un tête-à-queue, sans gravité.

Latifi dans le mur

Peu après la mi-séance, les pilotes Mercedes bloquent leurs roues avant au freinage, du virage 1 pour Hamilton et du virage 14 pour Bottas. Des incidents sans gravité, surtout comparé au crash de Nicholas Latifi : au même endroit que Sainz, le Canadien subit le même incident, avec un décrochage de l'arrière à mi-virage. Mais contrairement à l'Espagnol le choc n'est pas tout à fait droit et, en plus de l'aileron, la partie gauche de la voiture a souffert. Le drapeau rouge est cette fois brandi.

La séance reprend avec une petite demi-heure restante. Grosjean se fait surprendre, avec une perte de l'arrière au virage 13, mais le Français ne touche pas le TecPro. Pendant ce temps, Verstappen se rapproche à six dixièmes de Bottas, en tendres, avant que Ricciardo ne réduise l'écart à une demi-seconde. Russell tire tout droit au freinage du virage 13, sans conséquences.

Hamilton poursuit son travail en pneus durs et n'inscrit donc pas de temps compétitif durant ce dernier tiers d'EL1, consacré pour la plupart des pilotes au travail de longs relais.

Grand Prix de Russie - Essais Libres 1

