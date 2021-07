EL2 - Bottas et Mercedes prennent les devants

La première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie s'est tenue sous une forte chaleur, et les températures au début de la deuxième séance sont encore plus grandes ! On relève en effet 32°C dans l'air et 62°C sur la piste lorsque le feu de la voie des stands passe au vert. Les pneus durs et tendres ont été plébiscité en fin de matinée, c'est désormais au tour des gommes mediums d'être étrennées cet après-midi.

Valtteri Bottas s'empare du meilleur temps (1'18"3) avec les pneus jaunes tandis que Lewis Hamilton se hisse à la deuxième place, à trois dixièmes de seconde. Mais cette position devient propriété de Max Verstappen, auteur du meilleur temps ce matin, une fois que le Néerlandais complète son premier tour chronométré. Certains pilotes optent pour les pneus durs en ce début de séance, dont Lando Norris et Carlos Sainz, tous deux en 1'19"8.

En retrait jusqu'à présent, Hamilton augmente la cadence et s'adjuge le meilleur temps provisoire, toujours en gommes jaunes (1'18"140). Bottas et Verstappen améliorent également leur marque précédente mais cela n'est pas plus rapide que celle établie par le septuple Champion du monde. Plusieurs tentatives sont nécessaires pour que Sergio Pérez, quatrième, puisse se rapprocher de son coéquipier.

Après vingt-cinq minutes de roulage, les équipes s'attaquent aux simulations de qualifications et les chronos chutent. Il semble qu'une seconde sépare les temps en mediums des temps en pneus tendres, puisque Hamilton abaisse sa marque à 1'17"039. Bottas fait mieux pour une poignée de millièmes : 1'17"012, avec le record dans les deux premiers secteurs. Verstappen est une nouvelle fois troisième, cependant l'écart entre Mercedes et Red Bull est plus important avec les gommes rouges. Le leader du championnat, qui se plaint d'un fort sous-virage, est à trois dixièmes de Bottas (1'17"3).

De retour dans les points en Grande-Bretagne après avoir changé de châssis, Esteban Ocon continue de surfer sur sa bonne forme. Le Français s'adjuge le quatrième temps, se payant le luxe de devancer Pérez (1'17"7 contre 1'17"9). Le Mexicain est également en difficulté avec ses gommes : "Beaucoup de vibrations", explique-t-il à la radio. L'autre Alpine, celle de Fernando Alonso, est septième. Les deux Aston Martin font une apparition remarquée dans le top 10 alors que les Ferrari, performantes ce matin, restent à la porte du top 10. Le meilleur chrono de Charles Leclerc (1'18"3) est à six dixièmes de celui d'Ocon, le "meilleur des autres".

Une fois les simulations de qualifications terminées, le reste de la séance est consacré aux relais de course. La plupart des pilotes conservent les pneus tendres, d'autres reviennent aux gommes mediums. Malgré des temps cinq à six secondes plus lents, on attaque jusqu'à l'exploration des dégagements asphaltés du Hungaroring, Norris nous gratifiant d'un beau dérapage contrôlé à la chicane.

À noter que Yuki Tsunoda n'a bouclé qu'un seul tour dans cette séance en raison de réparations prolongées sur le train arrière de sa monoplace. En EL1, le pilote AlphaTauri avait heurté les barrières au virage 4.

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 2