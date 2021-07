Ocon convaincu que ses problèmes ont été résolus

La grande énigme de cet été impliquait Esteban Ocon qui, en dépit d'une bonne pointe de vitesse en début de saison, enchaînait depuis peu les désillusions et les éliminations en Q1. Mais cette énigme semble avoir été résolue car, au Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote Alpine est parvenu à retrouver du rythme et, pour la première fois depuis le Grand Prix de Monaco, il a franchi la ligne au sein du top 10, à la neuvième place.

À l'arrivée de la course, le Français s'est réjoui de cette forme retrouvée. "C'est très important, je pense que c'est le principal point positif que nous allons retenir de ce week-end", a-t-il commenté. "C'est génial d'être en mesure d'extraire le maximum de la voiture après tous les changements que nous avons faits au cours de la dernière semaine. Je suis impatient de me battre à nouveau pour marquer plus de points à Budapest."

Pour qu'Ocon puisse réaliser cette performance, Alpine a été dans l'obligation de procéder à plusieurs changements sur la A521 frappée du numéro 31. Plusieurs pièces ont été changées entre le dernier week-end du Red Bull Ring et celui de Silverstone, et un nouveau châssis a été étrenné. Ocon est certain qu'il s'agissait de la solution à tous ses maux.

"Nous avons résolu le problème que nous avions", a affirmé le Français. "Il n'y a pas eu qu'un seul changement de châssis mais énormément de changements en coulisses. Nous avons identifié quelque chose le lundi suivant [le GP d'Autriche] et nous nous sommes demandé si cela pouvait être la raison [des mauvais résultats]. La seule chose qui compte, c'est que je me sente bien maintenant. Dès la première séance d'essais libres, la voiture était compétitive comme espéré. C'était beaucoup mieux."

C'est également un soulagement pour le pilote, qui était "beaucoup plus lent que de l'autre côté du garage" lors de ces dernières courses, malgré une monoplace qui "a toujours été capable d'être en Q3". Ocon s'est dit reconnaissant de la confiance que lui a accordée Alpine, en prenant compte de ses difficultés et en n'hésitant pas à changer son châssis pour tenter d'éradiquer les potentiels problèmes.

"L'équipe a fait ce qui était nécessaire", a-t-il poursuivi. "Et nous avons fait cet effort tous ensemble pour trouver le problème. Ce dont je suis vraiment fier, c'est de la confiance que l'équipe m'a accordée. Ils ont toujours cru que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas possible que je sois aussi bas dans le classement. Nous avons résolu le problème. Donc, avec un peu de chance, c'est de l'histoire ancienne."

"Je ne dirais pas que c'est un pas en avant, je pense que notre Esteban est de retour", avait indiqué Marcin Budkowski, directeur exécutif d'Alpine, samedi dernier. "Ses deux dernières courses ont été un cauchemar. Il y avait clairement quelque chose qui ne collait pas entre Esteban et la voiture. [À Silverstone] néanmoins, Esteban était heureux d'être de nouveau en forme et compétitif. Donc [les changements] étaient nécessaires pour lui redonner confiance en la voiture et en lui-même."

Les problèmes d'Ocon resteront encore un mystère, du moins pour les personnes qui ne font pas partie de la structure tricolore. "Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que nous devrions les garder pour nous, en interne", a simplement commenté l'intéressé.