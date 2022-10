EL2 - Mercedes en forme, Russell devance Hamilton

Charger le lecteur audio

S'il a été décidé en marge du Grand Prix du Japon de rallonger exceptionnellement de trente minutes la deuxième séance d'essais libres, afin de tester des prototypes de pneus Pirelli pour la saison 2023, les plans du manufacturier italien sont, si l'on ose dire, tombés à l'eau en raison des averses qui s'abattent sur Suzuka ce vendredi. Ainsi, il y avait bien 90 minutes de temps de piste disponible mais aucun pneu slick 2023 à disposition en EL2.

Autre contrariété, celle-ci concernait Haas, un changement de châssis s'est avéré obligatoire sur la voiture de Mick Schumacher après son accident à la fin de la première séance d'essais libres : dans son tour de rentrée au stand, l'Allemand est parti en aquaplaning à la sortie du virage Dunlop et a violemment heurté le mur de pneus.

Comme en EL1 plus tôt dans la journée, personne n'était pressé de prendre la piste lorsque le feu est passé au vert. Cette timidité n'a pas duré cependant, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et Alexander Albon ayant effectué quelques boucles dans les 15 premières minutes. Le meilleur temps provisoire est revenu au pilote Ferrari (1'49"615 en pneus pluie), Latifi s'est quant à lui fait remarquer en prenant le mauvais virage, le raccordement du tracé "ouest" au lieu de la dernière chicane.

Alors que la pluie diminuait en intensité, le nombre de pilotes en piste augmentait. Sorties en dernier en EL1, les Mercedes ont rattrapé leur retard en rejoignant le circuit un peu plus tôt en EL2. Lewis Hamilton a délogé Sainz (1'49"489) avant que son coéquipier George Russell ne fasse largement mieux avec les gommes intermédiaires (1'45"197).

Ce pneu est donc devenu celui de référence, Hamilton reprenant les commandes après un court passage au stand (1'44"298), mais les conditions restaient difficiles : Yuki Tsunoda a visité le bac à gravier à Degner tandis que Charles Leclerc et Sergio Pérez ont tiré tout droit à l'épingle suivante.

Un peu avant la mi-séance, Max Verstappen s'est placé immédiatement aux avant-postes et s'est engagé dans une lutte pour le meilleur temps face à Hamilton et Russell. Le #63 a remporté la première manche (1'42"968), puis la deuxième (1'41"935). Précisons que Verstappen devait composer avec des problèmes de surchauffe de pneus dans ses tours rapides.

Le retour de la pluie à une demi-heure du but a mis fin à cette bataille, les performances ayant logiquement chuté. Cela a donc scellé le meilleur temps de Russell, avec deux dixièmes d'avance sur Hamilton et huit sur le duo Verstappen-Pérez de Red Bull. Magnussen s'est classé cinquième, devant Sainz et son compatriote Fernando Alonso, auteur du meilleur temps en EL1. Bottas, Ocon et Zhou ont complété le top 10. Leclerc, en délicatesse, ne pointait qu'au onzième rang.

Grand Prix du Japon - Essais Libres 2