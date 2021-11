EL2 - Verstappen prend nettement l'avantage

Après le meilleur temps de Valtteri Bottas dans une séance d'EL1 peu représentative en raison d'une piste très poussiéreuse sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen est de retour au sommet lors d'Essais Libres 2 plutôt animés.

Il a fallu moins de dix minutes à Verstappen pour battre la référence établie par Bottas en EL1, en 1'18"341, et à l'issue de la première salve de chronos, le pilote Red Bull était largement en tête de la hiérarchie avec un 1'17"920 en pneus mediums, devançant son coéquipier Sergio Pérez sur le même composé. Suivaient Lando Norris en 1'18"979 avec les tendres et Pierre Gasly en 1'18"982 chaussé de durs.

Mais où étaient les Mercedes ? Leur début de séance a été très compliqué, notamment pour Lewis Hamilton. Un embouteillage s'est formé dès les premières minutes des EL2 dans le dernier secteur, Hamilton lançant "c'est fou" à la radio avant d'être pris dans plusieurs passes d'armes avec une Alfa Romeo. Les deux Flèches d'Argent ont par ailleurs effectué un tout-droit au premier virage, cette fois en évitant toute réprimande, et Hamilton a vu son meilleur chrono provisoire supprimé car signé sous double drapeau jaune. Bref, c'était compliqué.

Par la suite, la grande majorité des pilotes ont chaussé les tendres, et Bottas et Hamilton sont finalement parvenus à tourner en 1'17"725 et 1'17"810 respectivement... mais dans le même temps, Verstappen a signé un 1'17"301. Quant au local de l'étape, Sergio Pérez, il n'a pas fait mieux que 1'17"871. Tous les autres sont au-dessus des 78 secondes, le top 10 étant complété par Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel et Fernando Alonso.

Les McLaren sont loin, avec Lando Norris 12e et Daniel Ricciardo 15e, mais c'est en partie car la séance de Ricciardo s'est achevée prématurément en raison d'un problème de boîte de vitesses. Même cause, même conséquence pour George Russell, qui n'a parcouru que deux tours. Ces deux pilotes n'ont roulé qu'en gommes dures dans cette séance. Surtout, Russell était équipé de sa boîte de vitesses de course, et pourrait donc écoper d'une pénalité de cinq places sur la grille en cas de changement.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 2