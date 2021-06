EL3 - Pierre Gasly crée la surprise !

Commençons par souligner que pour le reste du week-end de Bakou, Pirelli a augmenté la pression minimale des pneus arrière, qui passe de 19 psi à 20 psi, ce qui pourrait représenter une difficulté supplémentaire pour les écuries qui peinent à faire fonctonner les gommes.

Ces EL3 ont été divisés en deux par le drapeau rouge provoqué par Max Verstappen peu avant la mi-séance, le pilote Red Bull ayant perdu le contrôle au virage 15 et percuté le Tecpro. Contrairement à Charles Leclerc, qui n'y avait laissé qu'un aileron en EL2, Verstappen a endommagé sa suspension avant droite et n'a pu rentrer au stand.

Lors des 25 premières minutes d'essais, l'ensemble des concurrents ont utilisé un composé pneumatique chacun. En pneus durs, l'avantage allait justement à Sergio Pérez en 1'43"804 et à Verstappen en 1'43"984, les McLaren étant plus loin avec Daniel Ricciardo à une demi-seconde.

Du côté des mediums, les Ferrari étaient les plus véloces : Charles Leclerc a tourné en 1'43"532, Carlos Sainz en 1'44"102, tandis que chez McLaren, Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que 1'44"556, se plaignant de la faiblesse du train arrière comme de l'avant. Valtteri Bottas, lui, n'était qu'en 1'44"842, devancé par les Alpine sur le même composé.

On retrouvait en tête du classement les deux AlphaTauri en tendres, avec Pierre Gasly auteur d'un 1'43"051 et Yuki Tsunoda d'un 1'43"447, Gasly devançant d'une seconde l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi et l'Aston Martin de Lance Stroll. Malgré leurs gommes à bandes rouges, ce sont les Williams, l'Aston de Sebastian Vettel et les Haas qui fermaient la marche au classement global.

On restait toutefois à près d'une seconde de la référence établie par Pérez hier, et la priorité a été donnée aux pneus tendres par la suite. Gasly s'est rapproché à un dixième et demi de la marque du Mexicain avec un 1'42"251, signant le meilleur temps de la matinée avec plus de trois dixièmes d'avance sur ce dernier, qui a tourné en 1'42"595. Pérez a par ailleurs donné une belle aspiration à Hamilton, qui s'est propulsé à la troisième place en 1'42"697.

Leclerc est le seul autre pilote à avoir tourné en moins de 103 secondes, auteur d'un temps de 1'42"778, pour quatre constructeurs différents dans le top 4. Sainz, Norris, Alonso, Tsunoda, Ocon et Ricciardo complétaient le top 10, alors que Bottas, en difficulté, n'était que 13e.

Cette séance s'est en tout cas bien mal terminée pour George Russell, tombé en panne à sept minutes du drapeau à damier. Les échappatoires, quant à elles, se sont à nouveau avérées très populaires, visitées par Bottas (deux fois), Verstappen, Latifi, Sainz et Vettel, tandis que Mazepin s'est un peu trop approché du mur au virage 15, avec un double contact à l'avant droit et à l'arrière droit. Les dégâts paraissaient minimes.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Essais Libres 3