EL3 - Hamilton surprend Bottas, Sainz s'illustre

Qui peut empêcher Mercedes de maintenir ses 100% de victoires au Grand Prix de Russie ? Pas grand-monde, manifestement. Sur une piste où Red Bull s'attendait à être en difficulté, les Flèches d'Argent paraissent intouchables.

Le premier run des Mercedes n'a pourtant pas été parfait, loin de là : Valtteri Bottas est sorti de piste lors de sa pemière tentative en tendres au virage 7 se plaignant d'une adhérence "très faible", avant de réaliser un temps de 1'35"183. Lewis Hamilton, lui, s'est retrouvé brièvement coincé sur le vibreur orange à la sortie du même virage et n'a pu faire mieux que 1'35"928.

Toujours sur le même train de pneus à bandes rouges, Bottas et Hamilton ont ensuite tourné en 1'34"289 et 1'34"499 respectivement, rejoints par Max Verstappen en 1'34"306. Pierre Gasly était l'auteur d'un 1'34"930, tandis qu'Esteban Ocon a réalisé un 1'35"246 en mediums.

Les chronos sont tombés en fin de séance, avec Hamilton en 1'33"279 et Bottas incapable de tenir ce rythme, en 1'34"055. Carlos Sainz s'est illustré avec un chrono de 1'34"096, un dixième et demi devant la Renault d'Esteban Ocon, la Racing Point de Sergio Pérez et la Red Bull de Max Verstappen. Avec la Ferrari de Sebastian Vettel juste derrière, on retrouve six constructeurs différents aux six places suivant les Mercedes. En fond de tableau, Alfa Romeo est particulièrement en difficulté avec 2,3 secondes de déficit sur le meilleur temps et trois dixièmes sur Haas.

Haas, dont le pilote Romain Grosjean n'a pas caché son mécontentement lors de cette séance. "Il n'y a rien que je puisse faire avec cette voiture, les gars, il n'y a rien que je puisse faire", a-t-il déploré à la radio. Bien que félicité par son ingénieur pour le 14e chrono qu'il a ensuite réalisé, Grosjean est parti en tête-à-queue au virage 15 en fin de séance et a de nouveau exprimé sa frustration. "Je n'ai pas les mots, c'est aussi simple que ça." Pierre Gasly avait déjà commis une erreur similaire à cet endroit, mais dans les deux cas, c'était sans conséquence.

Grand Prix de Russie - Essais Libres 3

