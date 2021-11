EL3 - Valtteri Bottas enfonce le clou

Il fait encore jour lorsque débute la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Qatar, la dernière du week-end. Comme d'habitude, les équipes vont préparer les qualifications mais celles-ci auront lieu dans de nuit, dans des conditions différentes et avec des températures plus fraîches.

En toute logique, Nikita Mazepin est le premier à prendre la piste. En raison d'un passage agressif sur un vibreur en EL1, le Russe a dû procéder à un changement de châssis l'ayant privé de roulage en EL2. Mais le malheureux pilote ne parcourt que vingt mètres avant de s'immobiliser sur ordre de son équipe, soupçonnant un problème moteur. Le drapeau rouge est présenté pour permettre aux mécaniciens de l'écurie américaine de rapatrier la monoplace frappée du numéro 9, qui risque bien de rester au garage lors de cette séance. Mais Haas n'est pas la seule équipe à se mettre au travail : Red Bull s'occupe, encore une fois, des ailerons arrière de Max Verstappen et Sergio Pérez. Un mur de mécaniciens se charge de cacher les modifications effectuées.

Concernant la feuille des temps, Esteban Ocon est le premier pilote à boucler un tour. En pneus mediums, le pilote Alpine signe un 1'24"864 qui est proche de sa meilleure performance en EL2. Lando Norris, qui est le seul à accompagner le Français sur la piste, accuse huit dixièmes de retard avec les pneus tendres.

Très vite, le duo est rejoint par d'autres pilotes, dont Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Le Finlandais prend le commandement avec un temps de 1'24"019 établi en pneus tendres. Équipé des gommes rouges également, Hamilton devance son coéquipier pour 69 millièmes de seconde (1'23"950). Mais c'est Fernando Alonso en pneus mediums qui fait encore mieux : 1'23"904 pour le double Champion du monde.

Ce temps aurait pu être battu par Sergio Pérez, qui a signé le record dans le deuxième secteur, mais le Mexicain est sorti de la piste à haute vitesse au virage 15, endommageant ainsi son aileron avant. Pérez n'est pas seul membre de la galaxie Red Bull à se prendre les pieds dans le tapis puisque Pierre Gasly part en tête-à-queue dans un tour d'installation. Le Français s'en sort bien, seuls ses pneus tendres ont souffert dans cette figure.

Peu après le cap de la mi-séance, les pilotes Mercedes et Verstappen se disputent le meilleur temps. Les W12 sont les premières à frapper. Dans une deuxième tentative en pneus tendres, Bottas signe un 1'23"387, Hamilton un 1'23"152. Lui aussi en pneus tendres, Verstappen répond en battant le record absolu du circuit de Losail dès sa première tentative (1'23"121). Quelques minutes plus tard, tous les trois passent sous la barre des 83 secondes, avantage Bottas (1'22"573), qui compte respectivement huit centièmes et quatre dixièmes d'avance sur Hamilton et Verstappen. Gasly arbitre ce truel en signant un 1'22"721 mais le temps du Français est supprimé en raison du non-respect des limites de la piste.

À noter que les pneus mediums ne sont pas boudés lors de cette séance. Yuki Tsunoda a temporairement été le plus rapide des hommes en pneus mediums (1'23"567) avant d'être battu par Alonso (1'23"445). Ocon ainsi que les pilotes Williams et Aston Martin sont également chaussés des enveloppes à flancs jaunes.

Les dernières minutes sont toutefois consacrées aux simulations de qualifications, par conséquent tous les pilotes enfilent les pneus tendres. Charles Leclerc part en toupie au même endroit que Gasly mais, contrairement au pilote AlphaTauri, le Monégasque passe par le bac à gravier. Une fois le drapeau jaune levé, Hamilton repasse en tête avec un 1'22"388. Décidément très en forme, Bottas améliore en 1'22"310.

C'était déjà le cas vendredi, on voit le plan supérieur de l'aileron arrière de Verstappen s'agiter au bout de la zone DRS du circuit, une scène qui ne se produit pas chez les autres pilotes. Les mécaniciens Red Bull s'affairent donc sur l'aileron du Néerlandais pendant de longues minutes et le renvoient en piste pour les cinq dernières minutes. Sa dernière tentative en 1'22"651 est certes meilleure mais elle ne menace pas les pilotes Mercedes.

La séance se termine et personne ne vient battre le temps de Bottas. Le Finlandais boucle une deuxième séance de suite avec le meilleur temps, Hamilton le suivant de près. Verstappen compte plus de trois dixièmes de retard, Gasly sépare le Néerlandais de son coéquipier. Sainz, Alonso, Ocon, Leclerc et Tsunoda complètent le top 10.

Grand Prix du Qatar - Essais Libres 3

Classement à suivre