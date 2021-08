EL3 - Verstappen leader sous la pluie

La pluie était annoncée, elle est enfin arrivée ! La Formule 1 était passée entre les gouttes ce vendredi avec deux séances d'essais libres sur piste sèche quand la FIA F3 et W Series notamment n'avaient pas eu cette chance ; les Essais Libres 3 ont cependant représenté l'opportunité idéale de préparer les qualifications et la course dans des conditions probablement plus pertinentes.

La piste était humide au début de la séance, mais il ne pleuvait pas, et les chronos sont progressivement tombés. Max Verstappen était l'auteur du meilleur temps après 30 minutes d'essais, en 1'56"924, devançant largement Sergio Pérez (1'57"871), Lewis Hamilton (1'57"996) et Lando Norris (1'58"509), tandis que Valtteri Bottas était relégué beaucoup plus loin, ayant tourné en 1'59"808.

Une nouvelle averse à 12h30 a douché les perspectives d'amélioration, mais la pluie s'est ensuite éclipsée. Cela n'a toutefois pas suffi à faire évoluer la hiérarchie aux avant-postes, bien que Norris ait quand même tenté de chausser les slicks dans les dernières minutes. Le pilote McLaren est rentré au stand après un tour d'exploration au ralenti. Esteban Ocon complétait donc le top 5 devant Lance Stroll, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, George Russell et Fernando Alonso. Les Ferrari ne se sont pas montrées compétitives, classées 14e et 16e.

De nombreuses sorties de piste ont été à déplorer, toujours sans gravité, dans les différentes échappatoires, notamment aux Combes. Russell, Mazepin, Bottas, Vettel, Alonso, Hamilton et Sainz font partie des pilotes qui se sont fait surprendre. Gasly a même fait un tête-à-queue après avoir mis deux roues sur un vibreur humide à Stavelot. Kimi Räikkönen, quant à lui, a connu une défaillance de freins et n'a pu parcourir que trois tours.

