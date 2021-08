Qualifs - Verstappen en pole devant la sensation Russell !

Q1 - Norris en tête, Russell et Williams brillent

C'est avec dix minutes de retard qu'ont commencé ces qualifications, en raison des précipitations dans l'Ardenne belge. Tous les concurrents ont pris la piste en pneus pluie, à l'exception des pilotes Williams, en intermédiaires. Ce pari a payé, bien que Nicholas Latifi soit parti en tête-à-queue aux Fagnes : son coéquipier George Russell a signé un 2'11"727 malgré le drapeau jaune qui l'a contraint à ralentir, avant d'enchaîner avec un redoutable chrono de 2'02"068, qui le plaçait alors trois secondes devant Latifi, cinq secondes devant Max Verstappen et huit secondes devant les autres.

Logiquement, les intermédiaires ont alors été privilégiés par le reste du plateau, tandis qu'il restait moins de dix minutes au compteur. Équipé de pneus neufs, Russell a été le premier à tourner en deux minutes (2'00"035), immédiatement battu par Verstappen (1'59"606) et Lando Norris (1'58"776). Le pilote McLaren a ensuite amélioré en 1'58"301, et seules les Mercedes sont également parvenues à tourner en moins de 120 secondes.

Plus loin, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen et Nikita Mazepin ne sont pas parvenus à franchir le cap de la Q1. "C'est un putain de désastre", a lâché le Champion du monde 2007 à la radio.

Éliminés en Q1 : Giovinazzi, Tsunoda, Schumacher, Räikkönen, Mazepin

Q2 - Norris confirme, les Mercedes à la peine

Cette fois, tout le monde a opté pour les intermédiaires en début de séance, mais les Mercedes sont sorties avec des gommes usées... avant de se raviser et d'en chausser des neuves. Norris a donné le ton en 1'57"235 et restait leader à la mi-séance. Seuls Verstappen, Sebastian Vettel, Pierre Gasly et Sergio Pérez étaient à moins d'une seconde, alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont abandoné leur première tentative. Si Norris a ensuite amélioré en 1'57"041, Hamilton et Bottas n'ont pas fait mieux que 1'58"539 et 1'58"767 respectivement dans leur tour suivant.

À cinq minutes du drapeau à damier, ce sont Lance Stroll, Carlos Sainz, Nicholas Latifi, Esteban Ocon et Fernando Alonso qui étaient en danger ; Hamilton et Bottas n'étaient que huitième et dixième et ont chaussé encore un train de pneus neufs. Pendant ce temps, Verstappen a signé le meilleur temps en 1'56"559, qui allait ainsi être battu par Norris (1'56"025), Hamilton (1'56"229) et Bottas (1'56"295) notamment. Russell a réalisé l'exploit d'atteindre la Q3, tandis que c'était l'élimination pour Charles Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso et Stroll.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso, Stroll

Q3 - Crash de Norris, Russell frôle la pole

La pluie ayant fait son retour, il y a eu des choix différents en début de Q3 : Gasly et Russell en intermédiaires ; Norris, Vettel, Daniel Ricciardo et Ocon en pluie. Les Red Bull et les Mercedes, elles, n'ont pas pris la piste tout de suite. "Je pense qu'il faudrait agiter le drapeau rouge. Il y a trop d'eau", a fait savoir Vettel à son ingénieur de course. "Pas mal d'aquaplaning", a ajouté Norris. L'Anglais a été le premier à lancer une tentative chronométrée... et a eu un accident monumental dans le Raidillon ! Malgré le choc, il a présenté ses excuses à son équipe.

Vettel s'est arrêté à côté de l'épave de la McLaren pour s'assurer que son pair allait bien, et ce dernier a été pris en charge par la voiture médicale. "Qu'est-ce que j'ai dit, putain ?" s'est exclamé Vettel. "Qu'est-ce que j'ai dit ? Drapeau rouge ! C'était évitable..." La séance a évidemment été interrompue, plus tard que ce qu'aurait souhaité l'Allemand.

Le drapeau vert a été agité 40 minutes plus tard. Vettel, Hamilton, Bottas, Gasly, Verstappen, Pérez et Ricciardo ont pris la piste en intermédiaires, tandis que Russell et Ocon ont brièvement choisi les pneus pluie... avant de se rallier aux gommes les plus populaires. Hamilton a donné le ton en 2'01"552, devançant Verstappen de près d'une seconde et Bottas d'une seconde et demie. Suivaient Vettel, Gasly, Pérez, Ricciardo et Ocon.

Dans les derniers instants de la séance, Russell s'est emparé de la première place en 2'00"086 ! Hamilton n'a pu faire mieux, auteur d'un 2'00"099, et seul Verstappen a pu priver la sensation Russell de la pole position, en 1'59"765. Ricciardo était aux portes du top 3 devant Vettel, Gasly, Pérez, Bottas et Ocon.

Grand Prix de Belgique - Qualifications

Q1

Q2

Q3