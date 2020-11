Ocon l'admet : "Ricciardo est plus rapide jusqu'à présent"

Les statistiques de cette saison 2020 de Formule 1 ne sont pas favorables à Esteban Ocon, c'est le moins que l'on puisse dire. Le pilote français fait cette année son retour sur la grille de départ après avoir passé un an au poste de réserviste chez Mercedes, et il est en difficulté. C'est plus particulièrement le cas dans l'exercice des qualifications, où Ocon n'a battu Daniel Ricciardo qu'une fois en 13 Grands Prix : c'était sous la pluie du Red Bull Ring.

En course, c'est aussi compliqué : Ocon n'a marqué que 40 points face aux 95 de son partenaire australien, mais a été frappé de malchance, contraint à l'abandon par des problèmes mécaniques au Nürburgring et à Imola – deux circuits où Ricciardo est monté sur le podium…

"Je pense qu'il est plus rapide jusqu'à présent, clairement", reconnaît le tricolore sans détour. "Non, après mon année sur la touche, je pensais qu'à mon retour, ça me prendrait un peu de temps de m'y remettre, de bien m'intégrer à l'équipe et de travailler comme je le faisais chez Force India. Mais cela a pris un petit peu plus de temps que je ne l'aurais cru."

"Et vous savez, vu comme la saison est condensée, on n'a pas beaucoup de temps pour analyser chaque course, on en aborde direct une autre. C'est comme ça avec les triple-headers [trois GP en trois week-ends, ndlr]. Nous n'avons donc pas vraiment eu le temps de tout analyser et de tirer des conclusions et de les appliquer, nous n'avions que deux jours pour le faire, avant de reprendre la bataille directement."

Ocon ne manque toutefois pas de souligner sa progression récente. Jusqu'en Belgique, hormis ces qualifications sous la pluie au Red Bull Ring, il accusait en moyenne 0"330 de retard sur Ricciardo dans l'exercice du tour rapide. Par la suite, ce déficit est tombé à 0"153, et il ne s'est plus qualifié au-delà de la 12e place depuis le Grand Prix d'Espagne, à la mi-août.

"Récemment, mes performances étaient meilleures en qualifications, je suis plus proche de là où je pense devoir être", confirme Ocon, qui a récemment évoqué ses préparatifs personnels pour l'arrivée de Fernando Alonso à ses côtés en 2021. "Il reste des choses que nous pouvons mieux faire, mais dans l'ensemble, je suis plus content maintenant qu'avant."

"C'est juste une question de confiance. Plus tôt dans l'année, je pense que mon côté du garage et moi ne nous comprenions pas, nous ne travaillions simplement pas à l'unisson, je dirais. Nous avons fait un grand pas en avant sur les réglages. J'ai aussi plus piloté, plus de roulage, donc je me sens bien plus à l'aise dans l'ensemble. En somme, c'est mieux."

Propos recueillis par Adam Cooper

Voir aussi :