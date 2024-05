Les évolutions de Ferrari visent à "faire pencher la balance"

En Formule 1, la bataille des évolutions se résumait autrefois à l'ajout de nouvelles pièces qui augmentaient la force d'appui, ce qui se traduisait presque toujours par un gain de temps au tour. Mais la génération actuelle de voitures à effet de sol est plus difficile à rendre rapide, et le défi consiste à trouver le bon compromis entre les performances à haute et basse vitesse.

À cela s'ajoute le désir de s'assurer que les pilotes ont confiance en leur monoplace, de sorte qu'ils peuvent l'amener à la limite sans craindre de la dépasser et de partir en tête-à-queue. Les équipes de toutes les catégories ont constaté que leur voiture était plus performante dans certains types de virages. McLaren, par exemple, s'est montrée particulièrement rapide dans les virages à grande vitesse, tandis que Haas excelle dans les virages à faible vitesse.

Pour Ferrari, son propre brio dans les virages à grande vitesse cette année s'est accompagné d'un sentiment de devoir faire mieux à l'autre bout du spectre. Ainsi, bien que l'augmentation de l'appui aérodynamique soit toujours un élément clé de tout changement, la force motrice des évolutions à Imola est en fait de niveler le profil de performance sur une gamme de virages. C'est ce qu'a expliqué Jock Clear, ingénieur en chef des performances chez Ferrari.

"Vous pouvez évidemment voir les changements, mais nous savons qu'ils se produisent dans des zones clés, autour du plancher, des pneus arrière, sous l'aileron arrière, etc. Mais honnêtement, il s'agit d'une amélioration organique. Nous n'avons pas changé la direction du développement de la voiture, cette évolution apporte un léger changement dans le poids de la voiture. À certaines vitesses, la voiture sera plus performante, mais à d'autres, elle le sera probablement moins, ce qui fait pencher un peu la balance, comme on dit."

Jock Clear a ensuite souligné l'importance de fournir à ses pilotes une voiture dans laquelle ils peuvent avoir confiance, ce qui a été remarquablement absent tout au long de la saison 2023.

"Nous cherchons toujours à réduire la fenêtre d'équilibre", a-t-il déclaré. "Nous obtenons moins de changements d'équilibre dans les virages, à l'entrée, au milieu et à la sortie : cela donne généralement une voiture plus cohérente. Et c'est une voiture dans laquelle le pilote a plus confiance et peut prendre de la vitesse plus facilement. Cela rend la voiture un peu plus inoffensive. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises."

Lire aussi : Formule 1 Les 8 évolutions majeures de la Ferrari SF-24 pour Imola

Conséquences aérodynamiques

Alors que l'intérêt pour les évolutions apportées par Ferrari à Imola a surtout porté sur les changements les plus visibles, comme les longerons en surplomb, Jock Clear explique que les modifications apportées à la carrosserie sont en fait la conséquence de ce qui se passe ailleurs.

"Il s'agit de nettoyer le flux d'air autour des roues arrière et de la zone du diffuseur", explique-t-il. "Bien sûr, il faut dynamiser l'aileron arrière. C'est ce que tout le monde essaie de faire. Cela permet d'obtenir une force d'appui générique. Mais ce que vous voyez esthétiquement, c'est probablement juste un nettoyage et un résultat de cela."

"Une grande partie de ce que vous voyez sur le dessus de la voiture est ce que vous finissez par devoir faire une fois que vous vous concentrez sur les domaines clés du développement. Nous agissons donc là où se trouve l'influence aérodynamique, puis nous regardons ce qui se passe ailleurs."

Avec Jonathan Noble