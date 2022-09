Alonso : "J'atteindrai les 400 GP, c'est sûr"

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix d'Italie, Fernando Alonso a atteint un cap : il a pris son 350e départ en Grand Prix, égalant le record établi neuf mois plus tôt par son contemporain Kimi Räikkönen. Présent en Formule 1 de 2001 à 2022 avec trois années d'absence dans ce laps de temps, l'Ibère de 41 ans n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, lui qui a signé avec Aston Martin pour les deux prochaines saisons dans l'élite.

S'il va au bout de son nouveau contrat avec l'écurie britannique, Alonso devrait atteindre la marque des 400 courses de justesse, et pour lui, il n'y a aucun doute là-dessus.

"Je connais le chiffre [des GP], car chaque week-end on ne cesse de le répéter, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça", commente l'actuel pilote Alpine, neuvième du classement des pilotes avec 59 points. "Je suis content d'être en Formule 1 depuis si longtemps, avec deux ans de plus à venir, et je ne sais pas combien de temps je vais rester au-delà. J'atteindrai les 400, c'est sûr ; c'est un grand nombre. Cela montre ma passion pour ce sport et ma discipline pour évoluer au haut niveau. Si un pilote n'est pas performant, l'équipe ne lui donne pas 400 Grands Prix, c'est sûr."

Alonso et Räikkönen font partie des six seuls pilotes à avoir disputé plus de 300 Grands Prix à ce jour, bien aidés par des calendriers de plus en plus fournis. C'est également le cas de Rubens Barrichello (323), ancien détenteur du record, ainsi que de Michael Schumacher (307), Jenson Button (306) et Lewis Hamilton (304). Sebastian Vettel (293) n'est pas loin, mais son compteur devrait s'arrêter à 299 en raison de sa retraite imminente.

Les détenteurs du record de Grands Prix depuis 1960

Pilote Nombre de GP Années avec le record Maurice Trintignant 81 1959-1966 Jo Bonnier 84 1966-1967 Jack Brabham 123 1967-1969, 1970-1971* Graham Hill 175 1967-1986 Jacques Laffite 176 1986-1988 Riccardo Patrese 256 1988-2008 Rubens Barrichello 323 2008-2020 Kimi Räikkönen 350 2020-2022 Fernando Alonso 350 2022

* Record codétenu avec Graham Hill