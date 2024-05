Ferrari va tester ses évolutions pour Imola dès ce jeudi

Dans le cadre du développement de la Ferrari SF-24 pour la campagne en cours, la Scuderia disposera pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2024 de F1, qui se tiendra la semaine prochaine à Imola, du premier de ses trois packages d'évolutions prévus.

Afin de se préparer au mieux à l'arrivée sur ses monoplaces de ces nouveautés, l'écurie a décidé d'utiliser sa seconde et dernière session de roulage promotionnel sur le circuit de Fiorano ces jeudi 9 et vendredi 10 mai. Le but de ce roulage sera de comprendre et de calibrer au mieux les réglages autour de ce package afin de dégrossir le travail à faire du côté d'Imola et d'être plus rapidement compétitif lors du GP.

Les journées de roulage promotionnel sont prévues et encadrées par le règlement de la Formule 1. Elles sont limitées dans la distance (200 km maximum) mais également au niveau des pneus utilisés qui sont des pneus spéciaux fournis par Pirelli. Toutefois, cela offrira à Ferrari des données intéressantes sur les performances du package tout en permettant de vérifier la corrélation entre le monde réel et les données issues de la soufflerie et du modèle informatique.

En sus, ce roulage permettra aussi à la firme italienne d'enregistrer des images promotionnelles avec ses pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz, en faisant notamment la part belle à HP. La firme américaine est en effet devenue ces dernières semaines sponsor titre de la Scuderia et s'affiche ostensiblement sur les SF-24 ainsi que sur les combinaisons des pilotes et membres de l'écurie.

Oliver Bearman devrait avoir droit à un peu de roulage afin de se préparer pour la première de ses six apparitions prévues en Essais Libres 1 avec Haas cette année, qui aura lieu à Imola. Le Britannique a déjà participé à un Grand Prix cette année quand il a remplacé Sainz au pied levé en Arabie saoudite, l'Espagnol ayant dû être opéré en urgence après avoir été victime d'une crise d'appendicite.

"Il ne faut pas s'attendre à ce que cela change la donne, mais c'est tellement serré que cela peut apporter de la performance", a déclaré à Miami Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, à propos de l'arrivée de ces évolutions.

Avec Franco Nugnes