La FIA veut "une offre sérieuse" de BYD ou d'un constructeur chinois pour une 12e écurie
Mohammed Ben Sulayem est ouvert à l'arrivée d'une 12e écurie en Formule 1, mais avec des conditions clairement établies : qu'il s'agisse d'un constructeur chinois avec un dossier extrêmement solide.
Photo de : Andy Hone / Motorsport Images
Une douzième écurie en Formule 1, c'est possible, mais pas à tout prix. C'est en substance ce qu'a rappelé le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lors d'une prise de parole à l'occasion du New Economy Forum à Madrid.
Après avoir attiré General Motors via l'engagement de Cadillac, la catégorie reine souhaite voir entrer un grand constructeur chinois, et ce sera probablement l'unique boussole des décideurs.
"La FIA peut ouvrir la porte à une 12e écurie", convient Mohammed Ben Sulayem. "Mais, 'Avons-nous besoin d'une équipe, Monsieur le Président ?' Non, nous n'avons pas besoin d'une équipe, nous avons besoin de l'équipe [la bonne, ndlr]."
"Nous avons donc désormais trois courses aux États-Unis, et nous avons un constructeur, nous avons Haas, mais nous avions besoin d'un constructeur. J'ai donc dit, et même le promoteur [Formula One Management] est d'accord, que nous avons besoin de la bonne équipe, et que cette équipe doit venir de Chine."
Mohammed Ben Sulayem et Stefano Domenicali.
Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Lors de son intervention sur ce sujet, Mohammed Ben Sulayem n'a pas fait dans la langue de bois, allant jusqu'à citer deux marques et à évoquer la nature de certaines discussions.
Il a notamment révélé que BYD, dont le nom a fréquemment circulé au printemps dernier, avait écarté la possibilité de racheter une écurie existante. Il faudra donc montrer patte blanche et convaincre pour qu'un processus de sélection soit de nouveau enclenché.
"J'ai eu des réunions avec eux, et ils sont venus me dire qu'ils voulaient en être. L'un d'eux était BYD, et l'autre Geely", dévoile Mohammed Ben Sulayem. "Et nous avons dit : 'D'accord, nous ouvrirons l'appel à manifestation d'intérêt si vous venez'."
"Lorsque j'ai eu ces réunions, j'ai été très, très clair. Pourquoi ne prenez-vous pas le contrôle d'une équipe pour commencer ? C'était avec BYD, pourquoi devrais-je le cacher ? Et ils ont répondu : 'Non, nous voulons notre propre équipe'. Très bien. Alors revenez avec une offre sérieuse qui nous permettra de voir que cela peut fonctionner. C'est notre règlement. J'ai été très clair avec eux sur le règlement."
"Nous avons un Grand Prix en Chine ; il est très important. Nous avons également eu un pilote chinois [Zhou Guanyu] et la technologie chinoise est là. Mais cela doit se faire selon nos conditions et notre règlement, qui est équitable pour tout le monde. Car c'est aussi la responsabilité de la FIA."
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