Red Bull salue l'attitude de Gasly après sa rétrogradation

Pierre Gasly a signé au Brésil un podium surprise récompensant tout de même une course très sérieuse et performante derrière un top 6 qui semblait figé et difficilement accessible en conditions normales. Mais le Français a profité de l'abandon de Valtteri Bottas pour gagner une position, du Safety Car qui a suivi pour revenir dans les roues du top 5, avant de tirer parti du double abandon des Ferrari, puis de l'accrochage entre Alex Albon et Lewis Hamilton dans les deux derniers tours pour s'offrir la seconde position sur la piste, au prix d'une remontée côte à côte vers la ligne de départ/arrivée du dernier tour avec le sextuple Champion du monde.

Un résultat en forme de pied de nez pour Gasly qui a été rétrogradé de Red Bull vers Toro Rosso à l'été, après une première partie de saison décevante, loin des attentes en termes de rythme et d'agressivité en piste. Il faut dire que l'année n'a pas démarré sous les meilleurs auspices, la faute notamment à deux sorties de piste coûteuses en essais hivernaux qui l'ont immédiatement placé sous pression, pression qui a semblé ensuite l'inhiber, sauf à de rares occasions, au cours des 12 premières épreuves de la campagne.

Même s'il n'a pas caché une certaine déception après l'annonce de son retour à Faenza, alors qu'Alex Albon faisait le chemin inverse, il a au moins pu retrouver là-bas un climat plus serein dans une structure familière et, même s'il n'avait pas goûté à la STR14 avant, s'est rapidement mis dans le rythme. Un état d'esprit positif souligné par Christian Horner, le directeur de Red Bull : "Je pense que dans la manière d'accueillir le changement, il avait deux choix", a-t-il déclaré suite à une question de Motorsport.com. "Il pouvait soit être déprimé, soit être reconnaissant du fait qu'il était toujours impliqué en Formule 1 et que Red Bull croyait toujours en lui."

"Je pense qu'il a embrassé cela au lieu d'être découragé. Et je pense qu'il y avait presque un léger soulagement également, car évidemment la pression ne fait que s'accentuer [en F1], et il a entamé la saison après deux accidents. Ensuite, il y a eu des courses vraiment difficiles pour lui, et vous les gars [les médias] n'avez pas non plus été très indulgents. Donc la pression n'a fait que s'accentuer, et je pense que ça a été une bonne chose de le soustraire à cette pression. C'est bien de le voir vraiment retrouver confiance chez Toro Rosso."

Et au vu de ses performances, il n'est pas exclu qu'il dispose d'une nouvelle chance au sein de l'écurie-mère. "Si nous n'avions pas cru qu'il était un candidat pour nous, nous l'aurions libéré de son contrat", a poursuivi Horner. "Mais évidemment, nous croyons toujours dans son talent et c'est pourquoi nous l'avons gardé dans le groupe."