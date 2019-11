Gasly et Kvyat piloteront pour AlphaTauri en 2020

Avec la confirmation d'Alex Albon chez Red Bull pour 2020, il ne faisait plus guère de doute que le junior team italien, qui s'appellera l'an prochain AlphaTauri, allait conserver son line-up. Rétrogradé chez Toro Rosso à partir de Spa, après un début de saison très difficile au sein de RBR, Pierre Gasly a retrouvé de la confiance et de l'allant, et va pouvoir poursuivre son apprentissage de la F1 du côté de Faenza.

Lire aussi: Alex Albon confirmé par Red Bull pour 2020

"Je suis vraiment content de continuer avec Toro Rosso pour 2020, des défis enthousiasmants nous attendent", a déclaré le Français. "Toro Rosso m'a toujours donné les meilleures chances d'être performant chaque saison, et je suis super motivé et dévoué pour en récompenser l'équipe avec les meilleurs résultats possibles l'an prochain. L'écurie progresse tous les ans, c'est génial de vivre cette aventure, et je suis très impatient de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble en 2020."

Il fera équipe avec Daniil Kvyat, de retour cette année en Formule 1 après une saison 2018 en dehors des paddocks. "C'est génial d'être confirmé au sein de l'équipe pour 2020", s'est réjoui le Russe. "Je suis vraiment content car je me sens très à l'aise avec tout le monde ici, je connais l'équipe et elle me connaît très bien ; il est donc facile de comprendre les besoins de chacun."

"Nous avons accompli de grandes choses ensemble, comme notre podium cette année en Allemagne ; j'espère donc réaliser une nouvelle saison très solide pour cette écurie l'an prochain. Je suis reconnaissant de l'opportunité de continuer en Formule 1 et je vais tout donner pour montrer les meilleures performances possibles l'an prochain. J'attends avec une grande impatience ces nouveaux moments passionnants ensemble."