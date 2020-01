L'accident de Spa aurait pu coûter cher à Giovinazzi

Conservé par Alfa Romeo pour la saison 2020, Antonio Giovinazzi a sauvé son baquet au terme de sa première saison complète en Formule 1. Pourtant, la menace planait sur l'avenir de l'Italien, et le couperet n'était pas loin de tomber après son accident survenu lors du Grand Prix de Belgique. Alors huitième et en passe de marquer des points, il avait perdu le contrôle de sa monoplace à deux tours de l'arrivée. Mais dès la semaine suivante à Monza, il avait pris la neuvième place et rassuré sur ses capacités. Un rebond salvateur, si l'on en croit Frédéric Vasseur.

"C'était un gros choc pour tout le monde dans l'équipe [l'accident à Spa] car c'était une bonne opportunité", se souvient le directeur de l'écurie auprès de Motorsport.com. "Antonio était revenu de nulle part, et dans l'un des derniers tours il a eu cet accident. Nous avons eu une discussion difficile avec Antonio, car ce genre de choses peut décider d'une carrière. Nous réfléchissions à l'avenir. Nous avons dû nous réunir la semaine suivante et discuter de la situation, et il a eu une très bonne réaction."

Le rendez-vous du Grand Prix d'Italie a ainsi pris des allures de test ultime, dans un contexte alors compliqué pour Giovinazzi. "Il y avait beaucoup de pression, des tonnes d'invités, c'était la course à domicile d'Alfa Romeo, il était en conférence de presse donc il allait avoir énormément de questions au sujet de Spa", souligne Vasseur. "C'était le moment de réagir. Je crois qu'il a fait du très bon boulot, la pression était là. À Monza et Singapour, il a bien fait les choses, c'était bien de voir Antonio mener la course. C'était une très bonne réaction."

Après une première partie de saison compliquée, le pilote italien a su redresser la barre pour notamment afficher une plus grande régularité en course, tout en se mettant au niveau de son coéquipier Kimi Räikkönen en matière de rythme. "Dans mon esprit, la manière de réagir d'Antonio à Monza était très importante", insiste Vasseur. "C'était le vrai coup de pouce. Le problème pour Antonio est que nous étions en perte de performance lorsqu'il était au top. On peut être devant son coéquipier, mais [ça se voit moins] si c'est pour la 14e ou 15e place. Si c'est pour la sixième ou la septième, tout le monde parle de vous."

Le mouvementé Grand Prix du Brésil a ensuite permis de traduire cette progression en résultat concret, avec la cinquième place décrochée par Giovinazzi derrière Räikkönen. "Une chose est de se montrer dans l'équipe, l'autre est de marquer des points car dans le paddock, tout le monde est focalisé uniquement sur les résultats", rappelle Vasseur. "C'est difficile de faire une véritable analyse si l'on n'est pas impliqué au quotidien. Quelque part, ça retire un poids des épaules."

Propos recueillis par Scott Mitchell