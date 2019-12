Gordon Murray travaille avec Racing Point sur sa "fan car"

L'ancien ingénieur Brabham et McLaren en F1, ainsi que ses collègues de Gordon Murray Design, vont utiliser la soufflerie de Racing Point à Brackley et pourront travailler avec les ingénieurs de l'écurie britannique. L'aspirateur est au cœur du concept aérodynamique de la T.50, et fait écho à la fameuse Brabham BT46B conçue en 1978 par le même Murray dans le cadre du Championnat du monde de Formule 1 et qui a remporté le GP de Suède lors de sa seule apparition.

Une production de 100 voitures, au prix de 2 millions de livres avant imposition, est mise en place et dispose déjà de nombreux clients, avec des livraisons prévues en 2022. Murray a également confirmé le mois dernier avoir rencontré les promoteurs du WEC au sujet des règles de l'Hybercar, en évoquant la possibilité d'une participation aux 24 Heures du Mans.

"La F1 reste une profonde passion pour moi, donc un partenariat avec Racing Point pour développer la T.50 est grandement excitant", a déclaré Murray. "Je rêve de produire une voiture de route avec un aspirateur à effet de sol depuis que j'ai dessiné la Brabham BT46B en 1978. Le système de la T.50 est bien plus sophistiqué que sur la Brabham et bénéficiera énormément de l’expertise et des ressources de Racing Point."

"Nous étions grandement concentrés sur le fait de parvenir à la forme la plus pure possible pour la T.50, un objectif atteint grâce à des innovations techniques inédites sur la scène mondiale et à une aérodynamique active sous le châssis. Nous révélerons le design complet lors des débuts mondiaux de la T.50 en mai."

L'accord avec Racing Point permet à GMA de délaisser l'approche CFD qui a jusqu'à présent été utilisée pour le développement aérodynamique. Une maquette à l'échelle 40% servira dans la soufflerie de Brackley.

"Travailler sur la T.50 avec Gordon Murray Automotive est un honneur et un privilège pour tout le monde chez Racing Point", a déclaré Lawrence Stroll, propriétaire de l'équipe. "Nos aérodynamiciens utiliseront notre soufflerie pour mettre à profit l'expertise et l'expérience les plus récentes de la F1 dans le cadre du projet T.50, afin de s'assurer que le concept révolutionnaire d'aspirateur de Gordon donne son plein potentiel. J'admire les compétences de Gordon Murray en matière de conception et d'ingénierie depuis ses débuts en F1, c'est donc un plaisir personnel de soutenir ce projet, qui réécrit vraiment les règles de l'aérodynamique."

