Haas assume d'avoir copié Ferrari avec ses évolutions

Pour la première fois en cette saison 2022 de Formule 1, Haas F1 Team a apporté des évolutions à sa VF-22, en l'occurrence au Grand Prix de Hongrie – et ces évolutions sont majeures : les pontons, le diffuseur et le plancher ont été modifiés d'une manière qui ne manque pas de rappeler la Ferrari.

Voilà qui devrait faire tiquer, mais le directeur d'équipe Günther Steiner assure qu'il n'y a aucune honte à avoir. L'Italien affirme même qu'il n'y aurait eu aucun sens à procéder autrement, compte tenu du fait que les deux écuries partagent beaucoup de pièces.

Lorsqu'il lui est demandé s'il s'attend à ce que la Haas soit qualifiée de "Ferrari blanche", Steiner répond : "Je m'attends à être rapide. Si quelqu'un dit que nous copions, alors pourquoi devrions-nous copier la Williams ? Sans vouloir manquer de respect à Williams, c'est un concept complètement différent, et ils sont derrière nous. Alors si l'on copie quelque chose, on copie les meilleurs possibles, et en ce moment, ce sont Ferrari et Red Bull. Nous avons le même moteur que Ferrari, la même boîte de vitesses, les mêmes suspensions, alors pourquoi ne rien copier d'autre ? En plus, ils gagnent des courses ! Nous ne sommes pas stupides."

Haas a délibérément choisi d'évaluer ce que les top teams avaient fait en début d'année avant de décider des développements à réaliser avec sa monoplace.

"Il y a trois concepts : le concept Ferrari, le concept Red Bull et le concept Mercedes", détaille Steiner. "Nous sommes proches de Ferrari, alors nous allons forcément voir ce qu'ils ont fait et copier celui-là. Mais cela prend du temps, car nous avons dû lancer la voiture et participer aux courses, puis nous avons dû passer en soufflerie pour faire les tests en étudiant cette voiture."

Le beau début de saison de Haas, avec 15 points inscrits par Kevin Magnussen lors des quatre premiers Grands Prix, a par ailleurs permis à l'écurie d'éviter toute décision trop hâtive. "Je pense que nous sommes bien placés par rapport à là où nous sommes censés être", confirme Steiner. "Nous ne nous attendions pas à être si forts au début. Nous avons donc décidé d'essayer de gagner autant de terrain que possible en regardant autour de nous et en essayant de voir dans quelle direction aller."

Les évolutions Haas ont été révélées en détail par le traditionnel communiqué technique publié par la FIA ce vendredi matin avant les essais libres du Grand Prix de Hongrie. Contrairement à la plupart des écuries, qui n'ont déclaré que des améliorations mineures – voire aucune – Haas en a déclaré sept au total : elles couvrent le plancher, le diffuseur, les pontons, les suspensions arrière et les freins.

Le fond plat revêt une importance particulière pour Haas, ayant été revu de fond en comble, notamment au niveau des cloisons et des extrémités. L'objectif est d'accroître l'appui tout en gérant le marsouinage qui a handicapé de nombreuses écuries avec la nouvelle réglementation.

La zone de la "bouteille de coca" et du capot moteur de la voiture a été conçue pour "diffuser davantage d'air sur le plateau supérieur et permettre une transition plus douce entre l'avant du ponton et le flanc de la bouteille de coca", sans oublier l'ajout d'éléments de refroidissement autour des suspensions arrière, et notamment de persiennes, afin d'assurer cet aspect-là pour le reste de la saison.

Les carénages sur les suspensions arrière ont également été redessinés pour être en phase avec ces évolutions, tandis que l'écope de frein arrière a été retroussée vers le pneu afin d'améliorer le passage de l'air tout en augmentant la charge aéro.

