Haas devrait être "le meilleur des autres"

Haas F1 Team n'a marqué que 28 points cette saison, le pire score de son Histoire, et va conclure l'année à la neuvième place du championnat des constructeurs, résultat là aussi inédit – à moins d'une course invraisemblable qui verrait Romain Grosjean et Kevin Magnussen monter sur le podium à Abu Dhabi.

Le potentiel était pourtant présent : au Grand Prix d'Australie, la VF-19 était nettement plus rapide que ses rivales en milieu de tableau, mais les évolutions apportées en cours de saison se sont avérées contre-productives. Résultat : Haas n'a marqué que 12 points sur les 14 dernières courses, dont dix unités lors du chaotique Grand Prix d'Allemagne disputé sous la pluie.

"Nous aurions pu être bien placés", commente Günther Steiner. "Mais si nous n'avons pas réagi aux problèmes comme il le fallait et de manière adéquate quand nous aurions dû le faire, c'est notre faute à nous et à personne d'autre. Il nous faut donc en tirer des leçons et ne plus connaître cela. J'en suis bien conscient, et j'espère que l'an prochain nous pourrons commencer aussi bien que cette année, mais ensuite continuer à développer."

Il se trouve que huit mois après le début de la saison, avec une monoplace proche de la spécification Melbourne, les deux Haas étaient en Q3 au Grand Prix du Brésil, ce qui témoigne de ce qui aurait pu être possible avec un développement plus efficace – même si selon Steiner, c'est le dimanche que le bât blesse : "Je pense que ce n'est pas une demi-seconde [au tour], c'est plutôt la stabilité [de la voiture] en course. C'est ce qui nous manquait, et cela vient avec davantage d'appui. Si nous avions une demi-seconde, nous serions ce que nous étions à Melbourne : les meilleurs des autres."

Lire aussi : Un problème de MGU-K a handicapé Grosjean en fin de GP

Depuis les débuts de Haas en Formule 1, les équipes rivales Force India, Williams, Toro Rosso et McLaren sont parvenues à s'inviter sur le podium, ces dernières au récent Grand Prix du Brésil, ce qui crée forcément une pointe d'envie chez Steiner. "Je pense qu'il est bon pour la F1 de les voir sur le podium, mais bien sûr, c'est frustrant : cela devrait être nous, pas eux", déplore l'Italien.

"Je ne suis pas en colère contre eux. Ils ont eu l'opportunité et l'ont saisie, contrairement à nous. C'est notre faute à nous et à personne d'autre. On ne peut pas le leur reprocher, car ils ont fait du meilleur travail. Nous devons nous regarder en face au lieu de regarder les autres et ce qu'ils ont fait. Il nous faut faire aussi bien qu'eux, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils ne méritent pas leurs résultats. Ils ont fait ce qu'il fallait. Au début, ils n'étaient pas aussi bons que nous, et ils nous ont doublés. Ce que nous avons fait n'était pas ce qu'il fallait faire. Il nous faut être terriblement honnêtes avec nous-mêmes."

Propos recueillis par Jonathan Noble