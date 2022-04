Haas guette le piège du développement éprouvé en 2019

Charger le lecteur audio

Condamnée au fond de grille la saison dernière, l'écurie Haas a d'ores et déjà fait un bond de géant. Cinquième du championnat constructeurs après les deux premiers Grands Prix, elle profite d'un Kevin Magnussen revenu en grande forme et entré par deux fois dans les points, ainsi que d'une monoplace bien née.

Le tournant réglementaire et les ressources réservées à la VF-22 jouent en faveur de l'écurie américaine, qui va désormais devoir lutter pour maintenir son niveau. Pour y parvenir, le développement sera déterminant dans une année où chaque F1 va considérablement évoluer puisque chacun est reparti d'une page blanche. Néanmoins, Haas perçoit un piège à éviter et ne veut pas précipiter l'introduction de certaines évolutions avant d'avoir exploité correctement et entièrement ce qui est déjà en sa possession.

"Nous apporterons aussi des évolutions, mais j'ai toujours l'impression que les évolutions sont surestimées", prévient Günther Steiner, directeur de Haas. "Les gens aiment entendre que l'on apporte des évolutions, mais si l'on en apporte pour gagner un, deux ou trois points [d'appui], la pièce paraît différente mais quel rôle joue-t-elle vraiment ? C'est important pour moi. Si on demande à un aérodynamicien, alors on apportera des évolutions à un million de dollars à chaque Grand Prix pour gagner un point. Mais ça doit être géré avec un plafonnement budgétaire. Je ne dis pas que personne n'en apporte de bonnes, mais je pense qu'elles sont parfois un peu surestimées."

"Cette année, je veux que l'on reste calme, volontairement. Pas parce que nous n'avons pas d'argent, mais parce que je veux que le package se mette en place. Il faut voir si ça apporte un certain nombre de points que l'on peut mesurer, et si nous progressons et que nous ne changeons pas l'équilibre de la voiture, alors nous les introduirons. Mais pas en courant dans tous les sens comme si nous avions besoin d'évolutions à droite et à gauche. Concentrons-nous sur la voiture, comprenons-la et tirons le meilleur de ce que nous avons."

La leçon douloureuse de la saison 2019

La VF-19 avait donné de sérieux maux de tête aux ingénieurs il y a trois ans...

Cette approche est également un héritage évident de ce qu'a connu l'écurie en 2019, lorsqu'elle apportait des évolutions qui ne fonctionnaient pas sur sa monoplace et qu'un retour en arrière, à l'époque suggéré par Romain Grosjean, confirmait qu'insister avec les pièces initiales aurait pu être plus payant.

"Nous l'avons appris en 2019, quand nous avons continué à introduire des évolutions et que nous avons terminé le dernier Grand Prix avec le package de la première course", confirme Günther Steiner. "Généralement, je me trompe une fois. La deuxième fois, j'essaie de ne pas faire la même erreur."

"Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, mais Kevin a dit que la voiture était vraiment agréable à piloter. Elle est très compétitive et il a l'impression de pouvoir se battre en permanence. Donc la voiture est plutôt bonne. Après, ça dépend du fait de connaître un bon week-end, de trouver le bon setup et d'en tirer le meilleur. Si l'on en tire le meilleur, je dirais que l'on se situe à l'avant du milieu de grille."