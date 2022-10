Haas porte réclamation contre Pérez et Alonso

Charger le lecteur audio

Verra-t-on le classement du Grand Prix des États-Unis être modifié dans la nuit ? C'est une possibilité, après que Haas a déposé deux réclamations auprès de la FIA concernant la Red Bull Racing de Sergio Pérez, quatrième, et l'Alpine de Fernando Alonso, septième.

Bien que les deux pilotes aient fini dans les points, le Mexicain ayant pris la quatrième place et l'Espagnol la septième, ils ont été au volant de monoplaces endommagées durant la majeure partie de la course à Austin. Pérez a perdu une plaque d'extrémité de son aileron avant après un contact avec Valtteri Bottas au départ. Quant à Alonso, son rétroviseur droit s'est détaché en raison du décollage (et du lourd atterrissage) qui a suivi son accident avec Lance Stroll.

L'écurie américaine a ainsi reproché à Red Bull et Alpine de ne pas avoir rappelé les pilotes au stand pour effectuer des réparations. Précisions néanmoins que le drapeau noir et orange, étendard utilisé pour forcer un pilote à rentrer au stand lorsque sa voiture est endommagée, n'a pas été brandi par la direction de course ce dimanche.

À l'inverse, Haas a subi la loi de ce drapeau à de nombreuses reprises durant la saison. Aux Grands Prix du Canada, de Hongrie et de Singapour, Kevin Magnussen a été forcé de s'arrêter au stand pour que Haas puisse réparer sa voiture. Yuki Tsunoda a lui aussi dû s'exécuter au Grand Prix d'Azerbaïdjan, en raison d'un DRS cassé.

Interrogé après la course sur l'inaction de la direction de course concernant le cas de Pérez, Magnussen a laconiquement répondu : "C'est n'importe quoi."

Un représentant de Haas s'est entretenu avec les commissaires à 18 heures à Austin (1h du matin en France). La réclamation a été jugée recevable par la direction de course, ce qui signifie que des représentants de Red Bull et Alpine vont être convoqués dans les prochaines minutes.

"Je n'ai pas vraiment envie d'en parler", a indiqué Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, sur le sujet. "Le morceau de la plaque d'extrémité s'est détaché. À ce moment-là, l'aileron était structurellement sûr, nous avons travaillé avec le délégué technique pour lui montrer que la structure était bonne et ils en étaient satisfaits."

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine a quant à lui commenté : "C'est ridicule. C'est évidemment un dégât causé par un accident. Et les voitures sont autorisées à finir [la course] avec des dégâts causés par un accident, ça arrive tout le temps. Ne pas avoir de rétroviseur, c'est très différent de ne pas avoir d'aileron avant fonctionnel. Je pense qu'il y a différents types de dégâts sur une voiture et on ne peut pas courir avec une voiture qui n'est pas sûre. Mais si un rétroviseur tombe, la voiture reste sûre et n'est pas dangereuse."