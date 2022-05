Haas repousse ses évolutions de plusieurs courses

Charger le lecteur audio

Haas avait promis de ne pas se précipiter dans le développement de la VF-22, Günther Steiner tient parole. Alors que la plupart des écuries du plateau se présenteront à Barcelone, en fin de semaine, avec des évolutions – parfois majeures –, l'écurie américaine continuera avec l'actuelle spécification. Échaudée par les expériences passées en la matière, l'équipe de Kevin Magnussen et Mick Schumacher veut d'abord s'employer à exploiter au mieux le matériel dont elle dispose. Le temps des évolutions viendra ensuite.

"Normalement, l'Espagne est l'endroit évident pour apporter des évolutions, et je pense que de nombreuses équipes en prévoient", admet Günther Steiner, directeur de Haas. "Je ne sais pas quelle différence ça fera sur chaque voiture, ni ce qu'elles apporteront. Nous avons décidé d'attendre un peu plus pour les évolutions, car je pense que nous avons toujours une voiture performante sans ça, ce que nous devons concrétiser en piste. Parfois on y arrive, parfois pas. Nous aurons un bon package d'évolutions dans quatre ou cinq Grands Prix donc je suis confiant."

Pour les pilotes, ce choix de la prudence et de la patience n'est visiblement pas mal vécu. Crédité de 15 points depuis le début du championnat, Kevin Magnussen s'attend à des fluctuations au sein du plateau mais ne doute pas d'avoir l'occasion d'être à nouveau performant.

"Il y a de fortes chances que la hiérarchie change en cours d'année", rappelle le Danois. "On a vu des Mercedes hors du coup, des Alfa Romeo presque dans le rythme pour le podium, et parfois c'était nous, donc c'est très serré. Ça va rendre la saison intéressante. Ce n'est pas amusant quand on sait que l'on ne peut pas être compétitif, et cette fois-ci ce n'est pas le cas, tout le monde a une chance. C'est plus intéressant et plus amusant, j'en profite pleinement."

Haas entend surtout rebondir et mettre définitivement derrière elle un premier Grand Prix à domicile, à Miami, qui a mal tourné et où les points lui ont échappé avec ses deux pilotes.

"C'était décevant, en qualifications comme en course, mais on doit rester optimistes", insiste Günther Steiner. "Le point positif, c'est que la voiture est bonne. On doit simplement trouver les bons réglages, faire fonctionner les pneus correctement, et la voiture sera au rendez-vous. À Miami, on a récupéré des positions jusqu'à ce que la voiture de sécurité intervienne, puis on a perdu du terrain. On doit se concentrer là-dessus, rester confiants dans le fait d'avoir une bonne machine qui ira chercher les points que nous voulons."