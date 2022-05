Le disque de frein qui a causé l'accident de Leclerc à Monaco

Charger le lecteur audio

Le week-end dernier a été organisé à Monaco le traditionnel Grand Prix Historique, qui précède de deux semaines l'épreuve comptant pour le Championnat du monde de Formule 1. Le Grand Prix Historique est l'occasion de voir d'anciennes monoplaces reprendre la piste. Pour l'occasion une Ferrari 312B3 de 1974, anciennement pilotée par Niki Lauda, a été confiée à Charles Leclerc.

Chargé de faire quelques tours de démonstration à son volant, Leclerc a terminé sa journée par un accident au virage de La Rascasse. Dans son troisième tour en piste, le leader du classement général en catégorie reine a été l'auteur d'un tête-à-queue achevé contre les barrières, ce qui a également endommagé son aileron arrière. Le Monégasque est parvenu à repartir, néanmoins il a dû s'immobiliser quelques mètres plus loin, sur la ligne droite des stands, lorsque de la fumée s'est échappée de la monoplace abîmée.

Interviewé par Jacky Ickx peu après l'accident, Leclerc a expliqué que cela n'était pas dû à une erreur du pilote mais plutôt à une défaillance des freins. Et cette photo exclusive de Motorsport.com, ci-dessous, semble donner raison au pilote Ferrari.

Le disque de frein avant-gauche a cassé sur la Ferrari.

Le cliché montre des morceaux de disque de frein au sol, qui se sont détachés de l'étrier. Privé de puissance d'arrêt sur cette partie de la voiture, Leclerc n'a pu compter que sur le frein droit, le laissant impuissant pour le freinage puisque sa machine est alors devenue incontrôlable.

À noter que ce n'est pas la première fois que ce modèle entre en contact avec les murs de Monaco. Pilotée par Jean Alesi l'an dernier au Grand Prix Historique, elle a été prise dans un accrochage avec Marco Werner alors que les deux pilotes se battaient pour la victoire.

La Ferrari 312B3 que Leclerc pilotait à Monaco appartient à Methusalem Racing, un atelier basé à Cologne et dirigé par Mario Linke. La machine a disputé la saison 1974 du Championnat du monde, avec Niki Lauda et Clay Regazzoni à son volant. Si le premier a décroché sa première victoire en catégorie reine au Grand Prix d'Espagne, le second s'est battu pour le titre mondial tout au long de l'année mais a dû s'incliner pour trois points face à Emerson Fittipaldi, sur McLaren.