Haas va rouler plus longtemps à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Si Haas est depuis deux semaines dans l'actualité pour des raisons liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné la fin de la collaboration avec son sponsor titre Uralkali et son pilote Nikita Mazepin, ces derniers jours n'ont pas non plus été de tout repos pour la structure américaine. L'avion devant transporter une partie de son matériel à Bahreïn a en effet été victime de problèmes qui l'ont bloqué à Istanbul et le vol a donc été retardé.

Le matériel est bien arrivé avant le début des tests mais pas suffisamment tôt pour que l'écurie puisse se préparer au mieux. Conséquence de cela, annoncée dès ce mercredi : Haas n'a pas pris part à la session matinale des essais de Sakhir ce jeudi, et a seulement roulé avec son réserviste Pietro Fittipaldi à partir de la séance de l'après-midi. Le Brésilien occupe ce baquet provisoirement, mais ce sera bien Kevin Magnussen qui sera le titulaire aux côtés de Mick Schumacher.

La possibilité de permettre à l'écurie fondée par Gene Haas de disposer d'un temps de roulage supplémentaire pour compenser a été rapidement évoquée lors de la journée. L'idée de voir la structure rouler seule dimanche matin sur le Bahrain International Circuit a notamment été proposée mais s'est visiblement heurtée à un refus de plusieurs écuries, dont McLaren. Le règlement dispose par ailleurs que les essais hivernaux doivent se dérouler sur trois journées consécutives maximum et que toutes les écuries doivent y participer, ces deux conditions n'auraient le cas échéant pas été respectées.

Malgré tout, les autres structures ont accepté qu'elle puisse tout de même disposer des quatre heures manquantes, à la suite d'une réunion qui s'est tenue en fin d'après-midi ce jeudi. Pour ce faire, sur les journées de vendredi et de samedi, Haas pourra poursuivre son roulage après la fin officielle de la séance, à savoir 17h, heure française. Juste avant cette réunion, Günther Steiner déclarait : "Je pense que nous ne devrions pas être pénalisés pour quelque chose dans quoi nous n'étions pas impliqués. Nous nous sommes juste retrouvés dans une mauvaise situation, et nous avons travaillé dur pour en tirer le meilleur."

"Maintenant, nous serions encore pénalisés de devoir rouler de nuit", avait-il ajouté. "Certains membres de notre équipe ont travaillé 30 heures d'affilée pour arriver là, alors si je demande à untel de travailler dur parce que nous devons travailler plus longtemps la nuit, je ne trouve pas ça juste. Nous n'avons pas d'avantage si nous faisons des essais en soirée ou si nous faisons une demi-journée supplémentaire dimanche, il n'y a pas d'avantage ; nous ne voudrions simplement pas avoir de désavantage supplémentaire, mais il faut encore résoudre ça."

Interrogés en conférence de presse, plusieurs directeurs d'écurie se sont dits prêts à ce que Haas dispose d'un roulage supplémentaire. Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, s'était toutefois montré plus nuancé : "Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Le règlement c'est le règlement, si vous commencez à rendre les choses possibles pour n'importe quoi, même les situations de force majeure, alors ça devient délicat. Je suis de tout cœur avec Haas, qui a perdu une demi-journée. Mais cela doit être évalué. Ce n'est pas notre décision, mais c'est à la FIA de donner une direction ici."

Haas fera rouler Kevin Magnussen une heure de plus en fin de journée ce vendredi, et le Danois débutera un heure plus tôt samedi matin. Mick Schumacher roulera quant à lui deux heures supplémentaires à la fin des essais samedi, en fin de journée.