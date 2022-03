Haas intéresse les sponsors pour remplacer Uralkali

Charger le lecteur audio

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le mois dernier, Haas a été contraint de se séparer de son sponsor titre Uralkali. Le logo ainsi que les couleurs de l'entreprise (qui rappelaient le drapeau de la Russie) ont été retirés. Les contrats avec la compagnie, mais aussi avec le pilote Nikita Mazepin, ont été rompus.

Uralkali avait rejoint la structure américaine en 2021, renforçant ainsi les moyens de l'écurie. Cette opération de sponsoring était bien évidemment liée à l'arrivée de Nikita Mazepin en F1, puisque le copropriétaire d'Uralkali n'est autre que son père, Dmitry. En revanche, Haas a été clair : le départ de ce sponsor n'empêchera pas l'écurie de courir en 2022. Avec ou sans Uralkali, il faudra compter sur Haas dans cette nouvelle ère de la Formule 1.

Selon Steiner, directeur de Haas F1 Team, Uralkali a laissé un "grand vide" après son départ, mais d'autres entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour devenir partenaires. "Je dois dire qu'il y a beaucoup d'intérêt en ce moment, et je ne sais pas à quoi cela est dû", explique l'Italien. "Je ne promets rien. Je pense qu'avec les sponsors, nous nous y sommes pris un petit peu tard au début, en essayant d'en trouver activement. C'est mon opinion sur le sujet. Mais je pense qu'à partir de là, nous progresserons. Je suis très confiant. Aussi, montrer aux gens que maintenant nous voulons être de retour, qu'ils savent où nous étions avant. Je pense que nous avons de bonnes chances." Des commentaires qui font écho aux résultats encourageants de l'écurie lors des essais à Bahreïn, ainsi qu'au retour de Kevin Magnussen dans l'écurie.

Le propriétaire de Haas Automation, Gene Haas, possède désormais plus de possibilités marketing avec le rebranding de la voiture, qui voit donc disparaître les couleurs russes. Les sponsors allemands qui accompagnent Mick Schumacher (1&1 et IONOS) sont, quant à eux, toujours présents. De plus, la Formule 1 est en pleine expansion aux États-Unis. Une situation qui devrait s'accentuer un peu plus avec le premier Grand Prix de Miami en mai, ainsi qu'un intérêt grandissant de Las Vegas pour accueillir son épreuve.

Pourtant, bien que Haas soit la seule équipe américaine sur la grille, Steiner a déclaré qu'il était difficile d'obtenir le soutien d'entreprises locales. "En ce moment, il est compliqué d'obtenir de gros contrats de sponsoring aux États-Unis. Mais ce n'est pas difficile uniquement en F1. Si vous regardez dans les autres catégories dans le pays, il y a des sponsors, mais pas de gros contrats. En NASCAR, à l'époque, une voiture avait une livrée sponsorisée toute une saison. Et il y en a peu qui le font aujourd'hui, car cela représente beaucoup d'argent."