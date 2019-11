Hamilton : L'accrochage avec Albon, "complètement de ma faute"

Longtemps second du Grand Prix, derrière un Max Verstappen difficile à rattraper, Lewis Hamilton a tenté deux paris en fin de course : d'abord celui de rester en piste quand le Néerlandais rentrait après l'abandon de Valtteri Bottas. Qui n'a pas payé. Puis celui de rentrer pour chausser les tendres, quitte à retomber au quatrième rang derrière Alex Albon et Pierre Gasly, à deux tours de la fin, après l'accrochage des deux Ferrari.

Lancé dans une mission d'attaque dans l'avant-dernier tour, Hamilton a surpris le Français, avant de tenter sa chance face à la Red Bull. Cependant, les deux hommes sont entrés en contact dans le second secteur. Un incident qui a coûté cher au Thaïlandais, qui a terminé hors du top 10 alors qu'il était en lice pour son tout premier podium. Alors qu'il a tout de même été invité à monter sur le podium, en dépit d'une enquête lancée par les commissaires, Hamilton a pris ses responsabilités.

"Je m'excuse grandement auprès d'Albon", a-t-il lancé à la sortie du cockpit. "J'ai tenté une manœuvre qui... il y avait plus ou moins la place, mais évidemment elle s'est refermée à la fin. C'est complètement de ma faute."

"Mais, tout de même, une super course, Max a fait un travail fantastique aujourd'hui", a-t-il poursuivi. "Ils nous ont juste surclassés en termes de performance globale. Nous n'avons pas pu rester avec eux dans les lignes droites. Et honnêtement, j'ai tout donné, je n'ai rien laissé en route. J'ai pris beaucoup de risques aujourd'hui, comme vous l'avez vu."

Interrogé sur le finish incroyable lors duquel il a terminé juste derrière Gasly sur la ligne d'arrivée, il a déclaré. "Il a fait de l'excellent travail, il a été très propre sur sa façon positionner la voiture."