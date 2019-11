Gasly : "Trop d'émotions pour pouvoir mettre des mots"

Quelle histoire ! Promu chez Red Bull Racing il y a un an, rétrogradé il y a trois mois seulement chez Toro Rosso, Pierre Gasly est le premier à reconnaître qu'il n'aurait jamais misé sur sa STR14 pour lui permettre de décrocher un premier podium en Formule 1. Mais au terme d'un week-end qui, avant tout élément perturbateur, était déjà extrêmement solide, le Français a été au rendez-vous pour saisir une opportunité en or à Interlagos. Une occasion en deux temps, avec d'abord l'accrochage entre les deux Ferrari, puis celui entre Lewis Hamilton et Alexander Albon. Encore fallait-il ensuite résister au sextuple Champion du monde sur la ligne d'arrivée, pour 62 millièmes de seconde...

"C’est une journée incroyable", savoure Pierre Gasly. "Ça paraît bête de dire ça mais c’est le plus beau jour de ma vie. Il y a tellement d’émotions, je ne sais même pas quoi dire. C’est juste incroyable. J’ai vu une fois qu’ils se sont touchés avec Alex, qu’il y avait l’opportunité de passer. J’ai vu qu’il repartait juste derrière moi, je savais que ça allait être très très chaud, surtout qu’il venait de changer de pneus. J’ai essayé de défendre du mieux possible. À la sortie du dernier virage j’ai vu qu’il était mieux sorti que moi. J’ai vu son aileron juste à côté. On a un bouton pour décharger toute la batterie et essayer d’avoir le plus de puissance possible, et je n’arrêtais pas d’appuyer dessus pour avoir le max de puissance, de me mettre le plus bas possible, et au final ça le fait. C’est juste incroyable."

"Ce n’est pas une renaissance. Je ne suis jamais parti, j’avais dit que ma réponse serait sur la piste mais je ne pensais pas que ce serait de cette manière-là. C’est encore mieux. Mais un grand merci à toute l’équipe Toro Rosso et à Honda, depuis que je suis revenu ils sont à fond derrière moi, ils me donnent les moyens de performer et ça se voit tous les week-ends. C’est mon premier podium en F1 et c’est un moment que je n’oublierai jamais."

"Je pense à Anthoine"

Dans cette fin de course plus remuante que jamais, les émotions se sont bousculées pour Gasly, conscient de revenir de très loin, mais d'avoir aussi réussi à s'accrocher avec une énorme ténacité ces dernières semaines.

"Il y a le moment où j’ai réalisé qu’on était restés devant Lewis", raconte-t-il. "Et après, c’est tellement d’émotions qui ressortent... Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour en arriver jusque-là, et c’est un rêve depuis que je suis tout petit. Ça arrive aujourd’hui, il y a beaucoup trop d’émotions pour pouvoir mettre des mots. C’est difficile d’y croire, mais j’ai toujours cru en mes rêves, c’est pour ça que je suis là aujourd’hui. Avec Toro Rosso, jamais je pensais que ça allait arriver, mais il faut toujours saisir les opportunités qu’on a. Deuxième, c’est formidable, incroyable, juste dingue !"

En rejoignant le podium, Pierre Gasly a eu immédiatement une pensée pour un homme, trop tôt disparu en août dernier, son ami Anthoine Hubert : "Je pense à Anthoine, quelqu’un avec qui j’ai grandi, et j’aurais aimé qu’il soit là pour pouvoir vivre ça, car c’était son rêve aussi d’être en F1. C’est la première personne à qui j’ai pensé en montant sur le podium. J’ai eu la chance d’avoir énormément de monde pour me soutenir, ma famille, mes frères, c’est le plus beau cadeau de pouvoir les remercier de cette manière. Maintenant il va falloir travailler et essayer de reproduire ça."

