Hamilton a subi un choc de 45 g dans l'accrochage avec Alonso

Lewis Hamilton a connu au Grand Prix de Belgique son premier abandon de la saison 2022 de F1. Le Britannique, après avoir pris un bon départ depuis la quatrième place sur la grille, était en lutte pour la seconde place contre Fernando Alonso dans le premier tout, mais a braqué trop tôt sur l'Espagnol depuis l'extérieur au virage des Combes, ce qui a provoqué leur accrochage.

La Mercedes, par un effet d'engrenage, a décollé quand sa roue arrière droite est entrée en contact avec la roue avant gauche de l'Alpine A522, ce qui a fait monter l'arrière de la W13 très haut avant qu'elle ne retombe lourdement sur le sol, dans l'échappatoire. Si le septuple Champion du monde est parvenu à garder le contrôle de sa monoplace et à regagner la piste, il a vite été clair qu'elle avait subi d'importants dégâts. Du fluide s'écoulait en effet de la Flèche d'Argent alors qu'il tentait de résister à d'autres pilotes.

Son ingénieur de course, Peter Bonnington, lui a intimé l'ordre de s'arrêter, ce qu'il a fait hors piste à Blanchimont. Dans son habituelle vidéo de débriefing, l'écurie Mercedes en a dit un peu plus sur les données de l'incident en lui-même, révélant l'ampleur du choc avec le sol suite à l'accrochage : "L'impact a été très, très fort", a expliqué James Vowles, stratège en chef de l'équipe.

"Il a été mesuré à 45 g sur l'enregistreur SDR de la voiture, ce qui est très important pour un choc vertical. Ça va aller [pour Hamilton], il sera de retour à Zandvoort pour se battre. Je pense qu'il est surtout frustré, frustré d'avoir eu une voiture de course très rapide, et qu'un podium était possible, mais comme nous tous, il est là pour se battre et continuer à aller de l'avant."

Il est à noter que le Britannique a été averti par les commissaires après la course pour n'être pas passé par le centre médical du circuit de Spa.

Le moment de l'impact au sol de la Mercedes de Lewis Hamilton après l'accrochage avec Fernando Alonso

Concernant les dégâts sur l'unité de puissance du #44 plus précisément, l'écurie n'a pas indiqué de quoi il retournait pour l'instant. Des craintes se sont immédiatement fait jour sur ce moteur neuf installé à Spa, mais il faudra encore attendre pour savoir s'il sera ou non réutilisable, que ce soit entièrement ou en partie. Il en va de même, toujours selon Vowles, au sujet de la boîte de vitesses.

"Il y a beaucoup de photos qui circulent sur Internet qui montrent à quel point la voiture est montée haut, et la manière dont elle a atterri. Et l'impact a été violent. Ce que nous avons remarqué presque immédiatement après l'impact au sol, c'est une perte de liquide de refroidissement. Vous pouvez voir sur la caméra embarquée d'Alonso que le liquide de refroidissement a jailli vers lui et la température [moteur] a commencé à augmenter assez rapidement, ce qui a été la raison principale de son arrêt en piste."

"Nous allons maintenant prendre quelques jours pour passer en revue tous les éléments. Il est clair qu'il va y avoir des surcharges sur les éléments de suspension et la boîte de vitesses, et nous devons nous assurer de comprendre toute l'étendue de ce qui est nécessaire avant Zandvoort."