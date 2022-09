Super Licence : une dérogation de la FIA pour Herta ?

Charger le lecteur audio

Verra-t-on Colton Herta sur la grille en 2023 ? Le pilote d'IndyCar, qui a pris le volant d'une McLaren MCL35M à Portimão le mois dernier, est au cœur des rumeurs concernant un volant AlphaTauri, s'il venait à être délaissé par Pierre Gasly pour rejoindre Alpine. Néanmoins, un obstacle majeur se dresse entre Herta et la F1 : la Super Licence. Quarante points sont requis pour prétendre à ce "permis de conduire" obligatoire pour rouler en Grand Prix, et Herta ne les aura pas à l'entame de la saison 2023.

En fait, Herta n'est pas loin du total requis, les courses Indycar ayant un poids relativement important dans le tableau des points de Super Licence. À la suite des mesures prises durant la pandémie de COVID, les pilotes peuvent actuellement compter leurs trois meilleurs résultats des quatre saisons précédant leur demande, soit de 2019 à 2022 si Herta venait à courir en F1 l'an prochain. L'Américain a obtenu quatre points pour sa septième place en IndyCar en 2019, 20 pour sa troisième place en 2020, et huit pour sa cinquième place en 2021, soit un total de 32.

Aujourd'hui, à deux rendez-vous de la fin de saison 2022, Herta occupe la dixième place et peut espérer remonter en huitième position, ce qui ne comptera pas comme l'un de ses trois meilleurs résultats.

La saison 2022 d'IndyCar a été difficile pour Colton Herta, qui a mené lors de cinq épreuves mais n'en a remporté qu'une.

Herta peut également gagner un point supplémentaire pour toute séance d'Essais Libres 1 effectuée en F1, tant qu'il accumule plus de 100 km et ne récolte aucun point de pénalité. Jusqu'à dix points peuvent être gagnés de cette manière mais, en raison du clash entre la finale d'IndyCar et le Grand Prix d'Italie le week-end du 10 au 11 septembre, Herta ne pourrait en théorie participer qu'aux six derniers EL1 de la saison, ce qui l'emmènerait à 38 points.

Or la FIA s'est donné une certaine marge de manœuvre pour ce genre de situations. Une clause du Code Sportif International dispose qu'une Super Licence peut être attribuée à un pilote ayant "marqué un minimum de 30 points de Super Licence" et ayant été "jugé incapable, à la seule discrétion de la FIA, [de se plier aux critères requis] en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou d'un cas de force majeure."

La force majeure pourrait être particulièrement utile pour Herta s'il déposait sa candidature pour une Super Licence complète, et non la version utilisée pour les EL1, dès cette année car cela inclurait les saisons 2018 à 2021.

Herta a terminé deuxième du championnat Indy Lights en 2018, une performance qui devrait, en théorie, lui rapporter 12 points. Toutefois, le championnat n'a compté que sept participants réguliers cette année-là, ce qui n'est pas suffisant pour marquer des points de Super Licence, selon les critères de la FIA. Cependant, si la fédération décidait de valider ces points, par exemple en justifiant que ce faible nombre de participants était indépendant de la volonté de Herta, son total de points atteindrait 40.

La présence d'un pilote américain sur la grille va dans l'intérêt de la F1 compte tenu de la croissance du championnat outre-Atlantique et des ajouts récents de Grands Prix à Miami et Las Vegas au calendrier. Néanmoins, la FIA devra faire attention à ne pas créer un précédent en contournant son propre règlement pour permettre à Herta de rouler en catégorie reine en 2023.

En outre, les équipes gérant une académie de jeunes pilotes et dépensant énormément pour permettre à leurs étudiants d'accumuler des points de Super Licence en Formule 3 et en Formule 2 seront également désireuses de voir une application stricte du règlement. Un acteur du paddock, étroitement associé aux pilotes juniors, a confié à Motorsport.com : "Si [Herta] obtient une licence, autant arrêter d'investir dans la F3 et la F2."