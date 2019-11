Hamilton a combattu des "démons" pendant la saison 2019

Sacré pour la sixième fois de sa carrière à Austin, Lewis Hamilton a expliqué avoir connu plusieurs moments compliqués pendant la saison. La mort de Niki Lauda, pendant la semaine précédant le Grand Prix de Monaco, et celle d'Anthoine Hubert, durant le week-end du Grand Prix de Belgique, ont été particulièrement difficiles pour le Britannique qui avait en ces deux occasions fait part de sa tristesse et de l'impact que cela avait eu sur lui. "Essayer de rester concentré tout au long de l'année, c'est le plus difficile, et seuls les autres athlètes qui sont au top peuvent probablement vraiment le comprendre."

"C'est juste 'arriver d'une semaine à l'autre, ne pas perdre la dynamique' – comme je l'ai fait [lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis], par exemple – et être prêt à rebondir après les journées plus difficiles. Ça n'a pas été facile pour nous. Honnêtement, nous avons débuté la saison à Melbourne en pensant que nous étions derrière. La seconde moitié d'année a été un vrai défi. C'est la seconde moitié d'année la plus dure que nous ayons pu connaître en tant qu'équipe, je crois, à lutter contre Ferrari et Red Bull."

"Chaque année, vous traversez des montagnes russes émotionnelles différentes pour en arriver là. Chacun d'entre nous est aux prises avec quelque chose dans la vie. Quoi que ce soit petit, grand. J'ai essayé de montrer aux gens que, de l'extérieur, les choses semblent toujours belles, mais ce n'est pas toujours le cas. Je me bats aussi contre des tas de choses différentes, contre certains démons et pour m'assurer que je progresse constamment en tant que personne."

Même si Hamilton n'a pas voulu se pencher en particulier sur d'éventuels problèmes personnels, il a expliqué qu'il y avait "toujours le côté sombre qui essaye de vous tirer vers le bas". La perte de Lauda, a-t-il affirmé, l'a plus touché que ce qu'il pensait et la mort de Hubert, après les qualifications du Grand Prix de Belgique, a été compliquée à gérer. "J'essaie juste de montrer une facette que je n'avais pas compris, que nous sommes tous similaires de bien des façons. Je dirais que, cette année, perdre Niki, je ne pensais pas que ça allait me toucher autant. C'était vraiment bouleversant ; il me manque beaucoup aujourd'hui et je n'avais pas réalisé à quel point j'aimais ce type."

"Ça a été un moment charnière pour nous finalement et nous avons également perdu un jeune garçon [Hubert] à Spa. Je l'ai vu à la TV [sur un écran géant pendant une interview, ndlr], j'ai vu ce qui s'est passé. Quand quelque chose comme ça arrive, ça peut instiller beaucoup de doute dans votre esprit et vous empêcher de penser. 'OK, mon dieu, est-ce que le moment est venu d'arrêter ou est-ce je dois continuer ?' Parce qu'il y a encore beaucoup à vivre après. Je veux encore passer du temps avec ma famille, je veux toujours fonder une famille un jour, toutes ces choses. Mais je suis tellement motivé, et j'aime tellement ce que je fais, que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse m'arrêter sur ce point."