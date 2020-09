Hamilton ne peut que "faire preuve d'empathie" avec Vettel

L'une des grandes incertitudes persistantes depuis le printemps est de savoir si Sebastian Vettel sera toujours en Formule 1 l'an prochain, et si oui pour se lancer dans quel défi ? Les options sont réduites pour le quadruple Champion du monde et se limitent vraisemblablement à tenter l'aventure chez Aston Martin ou à convaincre Red Bull de l'accueillir à nouveau. Contre sa volonté de départ, Vettel ne sera pas conservé par Ferrari à l'issue de son contrat et sera remplacé en 2021 par Carlos Sainz, tandis que la fin de cette collaboration tourne pour le moment au vinaigre compte tenu du niveau de performance très décevant de la SF1000 cette année.

Réitérant son respect pour celui qu'il a parfois affronté ces dernières années lors de luttes pour le titre mondial, Lewis Hamilton espère voir l'Allemand sortir par le haut de cette situation difficile, saluant notamment son investissement sans faille et son professionnalisme chez Ferrari.

"J'ai fait des commentaires par le passé, mais j'ai vu la course difficile qu'il a eue auparavant [à Silverstone], et tout ce que je peux faire est d'essayer de faire preuve d'empathie par rapport à la situation dans laquelle il est, essayer de comprendre", confie Hamilton. "Ça ne peut jamais être quelque chose d'agréable de s'entendre dire par une équipe qu'elle ne veut pas continuer avec vous, surtout quand vous avez rejoint cette équipe, que vous lui avez tout donné, que vous y avez mis tout votre cœur."

"Mais je pense que les efforts qu'il fait et la manière dont il continue à aider l'équipe montrent tout simplement le grand caractère qu'il a ainsi que son investissement en compétition. J'espère qu'il en sortira vraiment quelque chose de positif pour qu'il puisse aller de l'avant."

La non-prolongation de contrat de Vettel chez Ferrari a été annoncée avant même le début de la saison de F1, précipitant le recrutement futur de Sainz mais aussi le passage l'an prochain de Daniel Ricciardo de Renault à McLaren. Depuis, le Losange a confirmé le retour de Fernando Alonso, ayant écarté une éventuelle candidature de Vettel ou Bottas. Le quadruple Champion du monde affirme vouloir prendre le temps de faire le bon choix, n'écartant pas l'hypothèse d'une année sabbatique avant un retour en 2022 lors de l'introduction de la nouvelle réglementation technique.