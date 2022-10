Hamilton : Important de "stimuler" tout Mercedes avant 2023

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté huit titres constructeurs et sept titres pilotes entre 2014 et 2021, l'écurie Mercedes connaît cette année une saison bien plus difficile où elle n'a jusqu'ici pas été capable de rivaliser avec Red Bull et Ferrari. À quatre Grands Prix du terme, elle n'a même toujours pas remporté la moindre course.

Le virage de la nouvelle réglementation technique a été manqué par les troupes de Brackley, qui ont présenté un concept "zéro ponton" théoriquement prometteur mais qui, dans les faits, a peiné à faire la différence pendant que de nombreux problèmes de rebonds et de comportement de la monoplace ont contribué à masquer le potentiel de la W13, entrevu seulement par bribes.

Dans ce contexte, un pilote d'expérience et de palmarès comme Lewis Hamilton estime avoir un rôle à jouer dans le maintien de la motivation de son équipe, et notamment en vue de la saison 2023 : "C'est sûr que je dois essayer de continuer à stimuler tout le monde, m'assurer que nous ne laissons rien de côté pour que l'année prochaine, nous arrivions et nous puissions nous battre pour les positions pour lesquelles nous méritons de nous battre."

Lewis Hamilton dans le garage Mercedes.

"Je pense que ce dont nous devons toujours nous souvenir, c'est que c'est une équipe, il y a des gens dans cette équipe qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ont décroché huit titres depuis que je suis ici, et plus avant. Ils savent comment construire une voiture capable de se battre pour le Championnat du monde. Pour moi, il s'agit juste d'essayer de les soutenir de la meilleure façon possible. "

Malgré les doutes et les contrecoups au fil de l'exercice 2022, Hamilton pense que son équipe maîtrise suffisamment bien ses problèmes actuels pour bâtir une meilleure monoplace pour l'année prochaine, en affirmant n'avoir "aucun doute sur le fait que [Mercedes aura] une meilleure voiture" en 2023.

"Je pense que nous connaissons les problèmes de cette voiture", a-t-il expliqué. "Je crois qu'en tant qu'équipe, nous ne sommes pas passés du statut de Champions du monde à celui de personnes incapables de construire une bonne voiture. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous aurons une meilleure voiture l'année prochaine. Quant à savoir si nous avons rectifié tous les problèmes que nous avons cette année, nous le saurons lorsque nous y serons."

