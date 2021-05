Hamilton : "On ne peut pas se permettre un autre week-end comme ça"

Qualifié septième et arrivé à cette même position, avec pour seule et maigre consolation le point bonus du meilleur tour en course, Lewis Hamilton estime que Mercedes doit impérativement tirer les leçons d'un Grand Prix de Monaco raté. Le septuple Champion du monde avait déjà vécu une séance de qualifications difficile, samedi, mais tout espoir de remonter en course a été douché par une stratégie finalement infructueuse mise en place par son écurie. Sur un circuit où doubler est quasiment impossible, le Britannique s'est retrouvé piégé derrière Pierre Gasly tout en voyant Sergio Pérez et Sebastian Vettel le doubler à la faveur d'un meilleur choix stratégique.

La principale conséquence du week-end touche directement le championnat, puisque Hamilton a vu s'effacer la petite avance qu'il s'était constituée, permettant même à Max Verstappen de s'emparer des commandes avec quatre unités de plus au compteur. Red Bull a également pris la tête du championnat constructeurs. Suffisant pour que l'avertissement soit pris au sérieux, selon Hamilton.

"Ça va être dur", prévient-il. "Je vous l'ai dit au début [de l'année], ils ont une voiture pour gagner le titre, et ils seront difficiles à battre. J'étais sérieux à ce sujet. Nous avons gagné des courses que nous n'aurions pas dû gagner, comme à Bahreïn. Mais ce n'est pas fini. Le chemin est encore très long. On ne peut clairement pas se permettre un autre week-end comme ça, mais je suis satisfait d'avoir terminé, d'avoir pris quelques points et le meilleur tour en course. Chaque petit point que l'on peut prendre dans un mauvais week-end comme celui-ci peut, espérons-le, compter à la fin."

"Nous gagnons et nous perdons en équipe"

Valtteri Bottas contraint à l'abandon par un problème inhabituel survenu lors de son arrêt au stand, Mercedes n'a inscrit que sept points en Principauté, de loin son pire résultat depuis le début de la saison. S'il se montre sévère devant ce constat, Lewis Hamilton est toutefois également serein quant à la capacité de rebond de l'écurie championne du monde.

"Évidemment, ce n'est pas un week-end génial, mais je ne m'attarde pas dessus", assure-t-il. "Il y a énormément de choses que nous aurions pu mieux faire dans la manière de nous préparer. Nous avons eu de bonnes conversations au fil du week-end. Mais ce n'est pas suffisant, de notre part à tous. Nous gagnons et nous perdons en équipe, et ça n'a pas été un bon travail collectif. Nous ne prenons pas ça à la légère."

"Mais il n'y a pas de raison de déprimer. Nous devons commencer à étudier les données et comprendre pourquoi nous sommes dans cette position. Je serai dans les discussions ces prochains jours, une fois que nous aurons des analyses. Naturellement, nous voulons tous des réponses dans l'équipe. Je sais que tout le monde travaillera d'arrache-pied pour faire en sorte que ce genre de week-end ne se reproduise pas."