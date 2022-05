Hamilton : "Nous n'avons pas progressé en cinq courses"

Charger le lecteur audio

Cinquième et sixième du Grand Prix de Miami, les Mercedes ont tenu leur rang de troisième force du plateau dans ce début de saison 2022. Toutefois, et alors que l'écurie est toujours en proie à différents problèmes, dont les plus importants sont le marsouinage et une fenêtre d'exploitation réduite de la W13, les progrès paraissent faibles voire inexistants vis-à-vis des deux équipes qui dominent ce début de campagne, à savoir Red Bull Racing et Ferrari.

Au sortir de la course, Lewis Hamilton dressait un bilan qui laissait pas vraiment de place à un quelconque optimisme : "Malheureusement, nous avions la même vitesse que lors de la première course. Donc, il faut juste qu'on continue d'essayer [de comprendre les soucis], nous n'avons malheureusement pas progressé lors de ces cinq courses. Mais j'ai espoir qu'à un certain point, ça sera le cas, cependant il faut juste continuer d'essayer, continuer à travailler dur."

Et ce alors même que le Britannique reconnaît que le marsouinage rencontré en course à Miami n'était pas le pire de la saison : "[Le marsouinage] varie de course en course, de circuit en circuit, de surface en surface, de la hauteur de caisse de la voiture. On peut la rehausser et le réduire. [Ce dimanche] ce n'était en fait pas mauvais."

Le week-end floridien de Mercedes a surtout été marqué par une variation assez importante du niveau de performance entre les premiers essais libres puis les qualifications et la course, avec un vendredi qui a suscité un certain espoir en dépit d'un manque de compréhension sur ce point. Interrogé sur le sujet dans l'habituelle vidéo de débriefing publiée par l'équipe après chaque Grand Prix, Mike Elliott a reconnu que le travail était en cours pour tenter de cerner les mécanismes derrière ce regain soudain.

"C'est une question à laquelle nous essayons de répondre en ce moment. Je pense que si vous regardez le roulage de vendredi, c'était probablement le plus compétitif que nous ayons connu depuis le début de la saison. Entre vendredi et samedi, nous avons fait quelques changements, et ils étaient en fait assez mineurs, mais il y avait aussi des changements dans les conditions et nous devons passer en revue toutes ces données, en extraire autant de compréhension que possible et l'utiliser pour progresser au cours des deux prochaines courses."

Quant à la question de savoir si les quelques évolutions apportées à Miami avaient amélioré la performance tout en permettant de comprendre dans quelle direction aller pour la résolution des difficultés qui touchent la W13, Elliott d'expliquer : "Je pense qu'il est important de différencier deux choses : l'une est la voie normale d'évolution et l'autre est la résolution des problèmes que nous avons avec les rebonds et d'autres choses qui compromettent la performance."

"Ainsi, les ailerons que nous avons amenés nous ont apporté la performance que nous attendions et ont constitué un pas en avant. Les expériences que nous avons faites en piste pour essayer de comprendre le rebond, nous avons recueilli beaucoup de données, nous avons recueilli beaucoup de données le vendredi quand nous avons réalisé de bonnes performances et nous avons recueilli des données tout au long de la course et comme toujours, les ingénieurs se penchent sur ces données pour mieux comprendre."

"En fait, chaque fois que nous faisons rouler la voiture, nous apprenons quelque chose de nouveau et c'est le but du jeu, d'essayer de comprendre la voiture plus rapidement que nos concurrents. Bien qu'en ce moment nous soyons un peu en difficulté, il y a une énorme quantité d'efforts, une énorme quantité de travail pour essayer de comprendre comment améliorer la voiture, comment trouver le prochain petit pas en avant, comment se débarrasser du rebond, comment redevenir compétitif ou compétitif par rapport à l'équipe de tête, c'est là que nous voulons être."