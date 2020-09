Hamilton : "La ligne droite est longue, le plus dur reste à faire"

Comme souvent depuis le début de saison, la Q3 était en fait un mano a mano pour la pole position entre les deux pilotes. Et comme souvent aussi, c'est un faible écart qui a séparé les deux hommes de Brackley. Cette fois, la balance a penché en faveur de Lewis Hamilton, avec 0"059 d'avance sur Valtteri Bottas.

Dans des conditions à nouveau très chaudes dans la fournaise de Montmeló, le Britannique s'est assuré un 150e départ en première ligne. "C'est l'été ! C'est la première fois qu'il fait si chaud quand je suis à Barcelone. Physiquement, c'est dur. Ce circuit est si rapide, nous n'y sommes jamais allés si vite, et les forces subies par nos organismes sont donc très intenses."

"C'est avec les pneus que nous sommes vraiment en difficulté. On nous voit au ralenti dans le tour de sortie, juste pour garder de la température dans les pneus, mais malgré ça, les températures augmentent. C'est ce que nous essayons de gérer. Je n'ai pas pu aller plus vite dans mon second tour, je pensais le pouvoir, mais ce n'était simplement pas un très bon tour."

"Le premier n'était pas mauvais, heureusement. L'équipe a fait un travail absolument fantastique. Nous sommes toujours en train d'apprendre. Je suis resté avec eux jusqu'à 22h hier soir pour étudier tous les détails, savoir comment progresser, voir tous les domaines – surtout en course – où nous améliorer, car ces Red Bull sont super rapides."

Quand il lui est demandé de développer sur les difficultés de la piste de Barcelona-Catalunya, il explique : "Les problèmes sont tous physiques. On peut freiner plus fort que jamais, mais on ressent grandement cette force. On est à fond dans les virages 3 et 9, c'est beaucoup de tension pour le cou ; le corps entier veut partir sur le côté de la voiture. Comme il fait très chaud, il faut faire encore plus attention sur l'accélérateur à ne pas faire surchauffer les pneus arrière."

"Du côté de l'équilibre, il y a pas mal de vent. Nous avons un vent de face au premier virage, donc c'est très bien à l'approche de celui-là, puis au virage 4 il y a un vent de dos, de même aux virages 9 et 10. Il y a des virages où l'on sait pouvoir attaquer et d'autres où on ne le peut pas. On essaie encore de trouver cette limite, et c'est là que la voiture part. C'est ce que nous faisons tous. J'ai énormément de respect pour tous les pilotes. Nous faisons tous face aux mêmes problèmes."

Concernant la course de ce dimanche, Hamilton sait, du haut de sa longue expérience, qu'il aura du travail pour contenir ses rivaux dès l'envol, avec une longue ligne droite jusqu'à un premier virage délicat : "La ligne droite est très longue jusqu'au premier virage. Le plus dur reste à faire, c'est sûr. C'est très dur de suivre ici. C'est bien d'avoir cette position, mais la maintenir sera dur. Il faut que je travaille là-dessus et sur le fait de prendre le meilleur départ possible."

Le top 3 des qualifications du GP d'Espagne 2020

