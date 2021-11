Hamilton : "J'ai dû puiser au plus profond de moi"

La performance de Lewis Hamilton lors des qualifications du Grand Prix du Qatar a pris des allures de récital. Déjà auteur du meilleur temps en Q1 et en Q2, le pilote Mercedes a lâché les chevaux dans la dernière séance de la journée puisqu'il a été le seul homme capable de descendre sous la barre des 81 secondes au tour. Le septuple Champion du monde s'est ainsi adjugé la 102e pole position de sa carrière avec un temps de 1'20"827, reléguant son plus proche poursuivant, Max Verstappen, à plus de quatre dixièmes de seconde.

Pourtant, au terme de la première journée d'essais, seuls Valtteri Bottas et Verstappen s'étaient positionnés comme favoris pour la pole. Hamilton était quant à lui nettement en retrait à cause de "maux de ventre" l'ayant diminué jeudi et vendredi. Le Britannique a précisé que de grands efforts avaient été nécessaires, tant chez lui que chez les membres de Mercedes, pour revenir au premier plan ce samedi.

"Je ne me sentais pas bien jeudi et vendredi. J'ai vraiment eu du mal pendant les essais et j'ai dû puiser au plus profond de moi", a indiqué Hamilton à l'issue des qualifications. "J'étais [au circuit] jusqu'à minuit hier soir, à travailler avec les ingénieurs. Eux aussi sont restés tard et ont travaillé dur pour trouver plusieurs zones d'amélioration. Nous avons effectué quelques changements en EL3 et ils ont semblé fonctionner."

"Il fallait encore transporter cet effort jusqu'en qualifications, et je suis très reconnaissant envers [les stratèges] pour le timing sur la piste. Il n'y a pas eu de trafic. Le dernier tour était merveilleux, c'était un super tour. Rouler sur ce circuit est incroyable, il est très rapide et ne comporte que des virages à vitesse moyenne et élevée."

Le caractère rapide du circuit de Losail est certes apprécié par Hamilton et d'autres pilotes mais l'absence de virages plus lents diminue fortement les opportunités de dépassement. Une attention toute particulière sera donc portée sur la confection de la stratégie, qui pourrait se limiter à un arrêt pour chausser les gommes dures, et la procédure de départ.

"Ce n'est pas le meilleur circuit pour se suivre mais les pneus ne se dégradent pas fortement", a soutenu Hamilton. "Je crois que le top 3 est en medium et le pneu dur est le C1, donc il pourrait parcourir une longue distance. Il pourrait y avoir un ou deux [arrêts], nous verrons ça demain. Il y a un petit peu de chemin à faire avant le premier virage, le vent souffle dans notre dos mais le premier virage est assez large."