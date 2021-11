Ocon : "Un tour incroyable de Fernando"

En signant le cinquième temps des qualifications, dans la même seconde que le poleman Lewis Hamilton, Fernando Alonso s'est rappelé au bon souvenir de tous et a démontré qu'Alpine n'avait pas dit son dernier mot en cette fin de saison. Déjà, le troisième temps réalisé en toute fin de Q2 par le double Champion du monde avait mis la puce à l'oreille. Le potentiel s'est confirmé en Q3, à un peu plus de huit dixièmes du meilleur temps et alors que Pierre Gasly a fait briller AlphaTauri avec la quatrième place. Autant dire que le duel entre les deux écuries pour la cinquième place du championnat constructeurs risque encore de tenir toutes ses promesses.

La performance d'Alonso, c'est Esteban Ocon qui l'a commentée en premier. Et le coéquipier de l'Espagnol n'a pas tari d'éloges sur son voisin de garage. "Un tour incroyable de Fernando, bravo à lui d'être cinquième, c'est une sacrée performance aujourd'hui", a-t-il insisté. "Heureux de voir que nous sommes de nouveau performants comme nous l'étions en début d'année, la voiture était très compétitive aujourd'hui."

Informé des compliments du pilote tricolore, Alonso a reconnu qu'il ne s'expliquait pas vraiment le niveau de performance retrouvé par Alpine. C'est d'ailleurs un problème à ses yeux. S'il prend énormément de plaisir ce week-end au volant, il insiste sur la nécessité qu'il y a à comprendre ce phénomène de yoyo beaucoup trop important avec la monoplace cette saison, tout en rappelant que rien n'est encore acquis avant la course.

"J'ai été optimiste tout le week-end avec la voiture", explique Alonso. "Elle se comportait très bien en EL1. Le circuit est agréable pour piloter et avec des voitures légères, en pneus neufs, c'est fantastique. J'ai dit à l'équipe que je pouvais piloter toute la nuit s'ils me remettaient de l'essence, et attendre jusqu'à demain en pilotant. Certains circuits semblent meilleurs que d'autres pour notre package. Entre Istanbul, Sotchi et ici, il y a des similitudes. Nous devons étudier ce qui nous manque sur certains circuits. Nous verrons, les points c'est demain. Le samedi c'est une bonne chose, mais nous devons maximiser cette position demain."

"Je crois qu'il y a aussi des stratégies différentes pour les choix de pneus en Q2, certains en mediums et d'autres en tendres. Nous ne savons pas combien d'arrêts faire demain, c'est un nouveau circuit pour tout le monde, nous n'avons pas assez de données. Il y a donc beaucoup de points d'interrogation. Mais c'est mieux de résoudre ces interrogations depuis la cinquième place que depuis la 15e, c'est sûr. Une longue course nous attend, je crois que même Carlos [Sainz] part en mediums, Pérez est 11e en mediums ou durs, ou ce qu'il veut, et ce sera une menace. Nous avons des choses à résoudre avant la course."

Esteban Ocon, lui, est davantage mitigé puisqu'il doit se contenter de la neuvième place, devancé notamment par l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. "Nous n'avons probablement pas optimisé les qualifications de mon côté, il y avait probablement mieux à faire", estime le Normand. "Mais les objectifs sont là, nous sommes proches des AlphaTauri, nous continuons à nous battre et c'était l'objectif d'être en Q3."

"Aujourd'hui on peut dire que les conditions étaient parfaites pour piloter une F1, il n'y avait pas de bosses, c'est un circuit très fluide et la voiture fonctionnait vraiment bien. Je suis allé un peu trop large au virage 1, j'ai perdu un peu l'arrière, et j'ai fait le même chrono que mon tour de Q2, donc pas le meilleur. Je n'avais aussi qu'un seul train de pneus pour la Q3, donc pas la meilleure des qualifications de mon côté, mais ça arrive."