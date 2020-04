Heidfeld : Vettel avait l'avantage sur Leclerc en course

Sebastian Vettel a vécu une saison 2019 difficile chez Ferrari, avec une seule victoire à Singapour et surtout l'émergence en interne de Charles Leclerc qui, pour sa première saison en rouge, l'a battu au classement pilotes en signant deux succès, en Belgique et en Italie, mais également, au global, dans l'exercice des qualifications tout au long de la saison. L'Allemand a aussi commis plusieurs erreurs qui lui ont coûté cher en course.

Nick Heidfeld, qui fut l'équipier de Vettel quand ce dernier a fait ses débuts en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix des États-Unis 2007 chez BMW Sauber, estime qu'il peut rebondir s'il parvient à corriger ces erreurs. "Je pense que la chose la plus importante pour lui devrait être de faire moins d'erreurs en course", a-t-il déclaré dans le podcast Beyond The Grid de la Formule 1. "Cela a été son plus gros problème ces dernières années, quelque chose qu'il n'avait pas montré autant lors des saisons où il était Champion du monde."

Pour Heidfeld, ces erreurs ont été d'autant plus coûteuses que, pour lui, Vettel était meilleur que Leclerc lors des courses. "En fait, pendant les courses, à mon avis, Vettel avait l'avantage. Si vous regardez leur rythme en qualifications, Seb a connu quelques problèmes en début d'année dernière, mais je pense qu'il les a surmontés et qu'ils étaient quasiment au même niveau. Ce n'était pas comme si Leclerc le battait tout le temps. En rythme pur, je dirais que Leclerc a probablement un peu plus progressé que Vettel, juste par le simple fait qu'il est encore jeune et qu'il apprend beaucoup, mais je pense qu'ils sont plus ou moins au même niveau."

Auteur de 183 départs en Grand Prix entre 2000 et 2011, Heidfeld juge que Vettel fait face à une certaine adversité dans la façon dont le public le perçoit désormais, en raison de l'engouement suscité par la fraîcheur de Leclerc. "Leclerc est évidemment un pilote fantastique. Et je n'ai jamais dit ou pensé, depuis que Leclerc est arrivé, que Vettel n'avait pas fait un bon travail. Je pense qu'il s'agit juste d'une de ces occasions où un jeune, que personne ne place encore haut sur sa liste, arrive puis bat le Champion du monde."

"En conséquence, [beaucoup] pensent que Vettel n'est pas un bon pilote, mais peut-être que dans quelques années, tout le monde dira : 'OK, regardez Leclerc'. Il sera peut-être également Champion du monde ou aura battu chacun de ses équipiers, et on pourra alors regarder cela d'un autre point de vue."

