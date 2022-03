Marko : Courir est "la bonne chose à faire" malgré l'attaque

Charger le lecteur audio

Perturbé par un attentat, le Grand Prix d'Arabie saoudite doit-il avoir lieu ? Une attaque au missile à proximité du Circuit urbain de Djeddah, sur une raffinerie du pétrolier saoudien Aramco, s'est produite ce vendredi en fin d'après-midi. Elle fait partie de plusieurs attentats revendiqués par les rebelles houthis yéménites, qui sont en conflit avec les forces saoudiennes depuis le début de l'intervention militaire de ces dernières au Yémen en 2015.

C'est pendant la première séance d'essais libres que l'explosion a eu lieu, une épaisse fumée étant depuis lors visible du circuit. "Max [Verstappen] nous a envoyé un message radio, il croyait que sa voiture avait pris feu car il y avait une intense odeur de brûlé", a confié Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, à Sky Allemagne.

"Nous avons été informés qu'un drone avait été envoyé du Yémen. Les Saoudiens ont un système de défense, et pour une raison que j'ignore, le drone n'a pas été intercepté. Je pense que le timing est délibéré. Les rebelles savent qu'ils auront bien plus de médiatisation au Grand Prix. Cela fait partie du concept."

Les flammes dans la nuit de Djeddah

Forcément, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans le paddock, même si les réactions sont diverses. "Max [Verstappen] est un peu plus détendu à ce sujet", a ajouté Marko. "[Sergio] Pérez a un peu peur, mais quand on habite à Mexico, il n'y a pas bien plus de sécurité. Nous avons la pandémie, nous avons la guerre en Europe [avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ndlr], et désormais nous avons une attaque au missile à 20 kilomètres de nous. Ce n'est plus normal, ni plaisant."

L'Autrichien s'exprimait à l'issue d'une rencontre rassemblant les pilotes, les directeurs d'équipe et les dirigeants de la Formule 1 : "Il vient d'y avoir une réunion où il a été décidé que les essais allaient avoir lieu normalement. Et après ça, je pense qu'il y aura une explication des officiels quant à comment assurer la sécurité afin que la course puisse être tenue sans mettre en danger les pilotes ou les spectateurs."

Une autre réunion entre les différents acteurs du championnat est prévue à 20h, heure française, alors que la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix viennent d'annoncer que le week-end continuait pour l'instant comme prévu. C'est une décision qu'approuve manifestement Marko, qui s'exprimait juste avant qu'elle ne soit officialisée.

"Je pense vraiment que c'est la bonne chose à faire", a-t-il assuré. "Comme je l'ai dit, ces attaques de drones sont fréquentes, je pense. Ils ont un très bon système de défense. Pourquoi celui-ci n'a pas fonctionné, cela reste à voir. Ce n'est pas le premier drone, après tout. Mais c'est le premier à frapper avec une telle ampleur. Nous ne devons pas laisser la terreur nous intimider complètement dans la vie quotidienne. Nous devons étudier la situation désormais, et si la sécurité est garantie pour les deux prochains jours, alors nous devrions courir."