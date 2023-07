Hill incite la F1 à préférer le carburant synthétique à l'hybride

Le synthétique plutôt que l'électrique, ainsi Damon Hill voit-il la solution d'avenir pour la Formule 1 en matière de respect de l'environnement. Premier à piloter un karting utilisant uniquement du carburant synthétique, développé par l'entreprise Zero dirigée par Paddy Lowe, le Champion du monde 1996 a été conquis par l'expérience.

Le carburant neutre en carbone que Zero produit à partir de l'air et de l'eau en ayant recours aux énergies renouvelables peut être injecté directement dans n'importe quel moteur thermique. Une fois disponible à des prix comparables à ceux des carburants fossiles, il pourrait contribuer à faire chuter radicalement les émissions de CO2 en sport automobile.

"Tout le monde fait travailler ses neurones pour essayer de résoudre le problème des énergies durables tout en produisant les performances attendues", observe Damon Hill. "Le sport automobile, ce sont des véhicules très performants et l'aspect spectaculaire est essentiel. C'est un véritable défi technique et ce qui me semble de plus en plus problématique, ce sont la taille et le poids des voitures, particulièrement en F1, tout en essayant d'être le plus écologique possible."

Damon Hill loue le travail qui a été effectué avec les unités de puissance hybrides introduites en 2014 mais en perçoit donc les limites. "Elles sont très efficaces mais elles sont énormes et lourdes, ce qui a un impact sur la maniabilité de la voiture", souligne-t-il. "Ça nous ramène à la question de savoir si poursuivre dans la voie du tout-électrique, ou même des véhicules hybrides, est une véritable direction à prendre pour ce type de compétition."

Damon Hill a testé un karting avec un carburant 100% synthétique.

Le test que le Britannique a effectué au volant du karting développé par Zero était une première pour ce carburant synthétique en situation de compétition. Et Damon Hill a été séduit, après avoir également pu mener des comparaisons avec un carburant traditionnel.

"Il a tourné comme une horloge", explique-t-il. "J'ai trouvé qu'il était très rapide ! C'était la première fois que je pilotais un de ces karts, et je l'ai fait avec les deux carburants. J'ai l'impression que la reprise est légèrement meilleure avec le carburant Zero. Le son et les performances étaient identiques à ceux d'une machine à essence traditionnelle, mais comme le carburant est fabriqué en utilisant la même quantité de carbone que celle émise lors de son utilisation, il n'y a absolument aucune différence pour l'atmosphère."

La Formule 1 se penche de plus en plus sérieusement sur la question des carburants durables mais prévoit également d'introduire en 2026 une nouvelle réglementation moteur avec une proportion d'électrique quasiment triplée. Cela devrait s'accompagner d'une nouvelle hausse du poids et de la taille des batteries. Damon Hill, lui, reste sceptique dans le cadre du sport automobile et prône une approche adaptée en fonction des besoins.

"Il y a peut-être une place pour tout, et l'utilisation correcte et appropriée de la technologie et de l'innovation pour différentes disciplines pourrait constituer une meilleure façon d'envisager les choses", avance-t-il. "Prenez l'aviation, l'électrification n'est envisageable que pour les vols courts. C'est inconcevable pour les longs courriers. Pour certains secteurs, il est donc possible d'utiliser des carburants synthétiques à haute densité énergétique comme celui de Zero, et de ne pas contribuer davantage à l'augmentation du carbone dans l'atmosphère."

"Il faut être honnête face à ce problème. Si la F1 disait : 'On a trouvé un moyen de revenir à l'utilisation de moteurs à combustion interne purs, sans augmenter le carbone dans l'atmosphère', est-ce que tout le monde serait heureux ? Je pense que beaucoup de gens le seraient."

Propos recueillis par Will Gray