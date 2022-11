Horner dénonce les fuites : "Red Bull a droit à des excuses"

Charger le lecteur audio

L'infraction de Red Bull Racing au plafond budgétaire pour la saison 2021 est une affaire classée, l'accord (ABA) conclu avec la FIA établissant que l'écurie reconnaît sa faute, accepte les sanctions infligées et s'engage à ne pas les remettre en cause. Pour Christian Horner, l'heure est déjà aux leçons à tirer, d'abord pour que son équipe ne commette plus les mêmes erreurs d'interprétation du Règlement Financier mais aussi sur un autre volet : celui du traitement public du dossier. Le directeur de Red Bull s'inquiète de la manière dont les informations ont fuité auprès d'écuries concurrentes dès le week-end du Grand Prix de Singapour, date à laquelle la FIA n'avait pourtant pas encore rendu ses conclusions après étude des comptes de chaque équipe. Red Bull en déplore les conséquences néfastes sur son image.

Après publication de l'ABA la semaine dernière, on sait désormais que Red Bull a dépassé le budget plafonné de 1,8 million de livres en 2021, en plus d'avoir commis des infractions administratives. La FIA lui a infligé une amende de six millions de livres et une réduction de 10% du temps de tests aérodynamiques pendant un an. Une réalité qui, bien que confirmant les rumeurs d'infraction qui ont agité le paddock le mois dernier, n'a pas validé certaines suspicions qui avançaient des chiffres largement supérieurs. Christian Horner avait, lui, dénoncé des accusations "diffamatoires".

Officiellement, Red Bull n'a été informé de son infraction par la FIA que le dimanche 9 octobre, 90 minutes seulement après le titre mondial décroché à Suzuka par Max Verstappen. C'est le lendemain que la nouvelle a été rendue publique. L'écurie de Milton Keynes entend donc avoir des réponses sur les fuites qui ont devancé les informations officielles. "Les accusations formulées à Singapour étaient extrêmement perturbantes pour chaque membre du staff, pour tous nos partenaires, pour tous ceux impliqués au sein de Red Bull", dénonce Christian Horner. "Naturellement, toute sorte de fuite est extrêmement inquiétante. C'est un sujet pour lequel nous attendons un suivi."

Max Verstappen et l'équipe Red Bull sur la grille du GP de Mexico.

Les nuisances à notre réputation qui découlent des allégations sont significatives. Le temps est venu que cela cesse. Christian Horner, directeur de Red Bull

Avant que l'accord entre la FIA et Red Bull ne soit conclu, de nombreux dirigeants d'écuries concurrentes ont pris position pour exiger des sanctions fortes et dissuasives à l'égard de l'équipe autrichienne. PDG de McLaren Racing, Zak Brown a même écrit officiellement au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et à celui de la Formule 1, Stefano Domenicali, dénonçant ouvertement une "triche". Christian Horner estime aujourd'hui que "Red Bull a probablement droit à des excuses de la part de certains rivaux pour certaines de leurs revendications", ajoutant également que Red Bull "ne s'excusera pas pour la manière dont nous nous sommes comportés ni pour la manière dont nous avons agi".

"On encaisse sans broncher le fait qu'il y a des leçons à tirer", convient le Britannique. "Des erreurs ont potentiellement été commises dans notre présentation des comptes qui, avec le recul et une vision totale, peut faire de chacun un spécialiste. Mais il n'y avait rien d'intentionnel, il n'y avait rien de malhonnête, et il n'y avait certainement pas de triche, contrairement aux allégations de certains. Je ne pense donc pas que nous ayons besoin de présenter des excuses. Je pense que des leçons ont été tirées. Tout le monde peut apprendre de ça. Nous avons pris publiquement une volée à travers les accusations qui ont été formulées par d'autres écuries. Nos pilotes ont été hués sur les circuits. Et les nuisances à notre réputation qui découlent des allégations sont significatives. Le temps est venu que cela cesse."

Propos recueillis par Luke Smith