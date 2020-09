Horner : Nous ne voyons pas le "vrai" Vettel en 2020

Pour Christian Horner, les difficultés actuelles de Sebastian Vettel sont liées à son environnement au sein de l'écurie Ferrari. Le contrat du quadruple Champion du monde n'a pas été renouvelé par la Scuderia au-delà de 2020. Au volant d'une monoplace très compliquée à piloter et relativement peu performante, l'Allemand semble bien loin de son niveau et de ses plus belles saisons.

Quand Motorsport.com lui a demandé si les difficultés de son ancien pilote, qui a remporté ses quatre couronnes mondiales entre 2010 et 2013 chez Red Bull, venaient d'un manque d'adaptation aux voitures post-diffuseurs soufflés, Horner a déclaré : "Pas vraiment. Je veux dire : Sebastian a connu les ravitaillements en essence, l'absence de ravitaillement, les diffuseurs soufflés, le f-duct, sans f-duct, DRS, sans DRS... Il a piloté tout un éventail de voitures différentes au fil des années."

"Et, bien entendu, ce qu'il a accompli durant ces années avec Red Bull a été assez spécial. Je crois qu'il est le troisième pilote avec le plus de victoires dans l'Histoire de la discipline. Et il a accompli des choses incroyables, avec beaucoup de records qui vont tenir longtemps. Pour une raison quelconque, les choses ne fonctionnent pas pour lui en ce moment. Je pense que tout pilote doit être heureux dans son environnement, et on peut voir qu'il a un poids énorme sur les épaules."

"Et cela a une incidence sur n'importe quel sportif, sur n'importe quel athlète. Je ne pense donc pas que nous voyions le vrai Sebastian Vettel en ce moment. Il a manifestement du mal avec le matériel qu'il a en ce moment. Mais vous ne pouvez pas lui enlever ce qu'il a accompli jusqu'à présent dans sa carrière."

Vettel assure de son côté qu'il n'a pas tiré un trait sur 2020 et qu'il compte bien terminer son aventure Ferrari sur une bonne note en dépit des problèmes sportifs et en interne. "L'année n'est pas finie. Je pense donc qu'en tant qu'équipe, nous essayons évidemment de progresser, et individuellement, nous essayons de tirer le meilleur parti de la situation."

"C'est comme ça, ce n'est pas facile, mais comme je l'ai dit, nous essayons d'en tirer le meilleur parti. Je fais confiance aux personnes qui m'entourent, aux gars dans le garage. Il y a beaucoup de gens, je l'ai déjà dit, qui ont tant donné au fil des ans. C'est juste une marque de respect de redonner tout ce que j'ai eu en retour, indépendamment du nombre de courses qu'il me reste à faire pour l'équipe."

"Donc je pense que je ne vois pas les choses de cette façon pour être honnête, je ne regarde pas les points négatifs ou les mauvaises choses. Je pense d'abord à ne pas compter les courses, je prends les courses les unes après les autres, et j'essaie de faire mon travail, de faire de mon mieux pour aller de l'avant. Je suis toujours optimiste, et je préfère voir les opportunités plutôt que les difficultés."

"Indépendamment de ce qui se passera l'année prochaine et les années suivantes, j'essaie de profiter du temps qu'il me reste avec les gars avec lesquels j'ai passé tant de temps ces dernières années."

