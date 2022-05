Pérez est passé tout près de l'abandon selon Red Bull

Charger le lecteur audio

En se rapprochant de Carlos Sainz dans les premiers tours du Grand Prix de Miami, Sergio Pérez semblait prêt à se battre pour monter sur la dernière marche du podium. Néanmoins, le Mexicain a rapidement rapporté à son stand une baisse de puissance de son moteur V6 hybride, due à un capteur défectueux ayant déclenché l'arrêt automatique de certains systèmes.

Si les ingénieurs de Red Bull sont parvenus à sauver la course de Pérez, ils n'ont pas réussi à régler entièrement le problème, et le pilote a dû composer avec un moteur moins performant jusqu'au drapeau à damier. Pérez a certes conservé sa quatrième position à l'arrivée mais Christian Horner a reconnu que ce problème moteur était tel qu'il n'était pas certain que le Mexicain atteigne le drapeau à damier.

"On en était très proche", a-t-il répondu à la question sur un éventuel abandon, avant d'ajouter : "Nous avons dû bouger les capteurs pour résoudre le problème. Nous allons examiner cela de près avec [Honda] pour essayer d'en comprendre [la raison] et, évidemment, faire en sorte que cela ne se reproduise pas à l'avenir."

Horner a précisé que le capteur défectueux se trouvait sur le moteur à combustion interne, et qu'il faisait perdre à Perez quelques dixièmes de seconde par tour. Il a plus particulièrement affecté la vitesse de pointe du pilote, une baisse d'environ 10 km/h, ce qui signifie qu'il n'a pas pu obtenir l'avantage dont il avait besoin pour prendre l'ascendant sur Sainz une fois le peloton regroupé par le Safety Car.

"Il avait un problème avec un capteur sur l'un des cylindres", a précisé Horner. "Les gars ont réussi à bouger les capteurs, mais il a perdu probablement 20 kilowatts de puissance en conséquence. Même avec l'avantage procuré par les nouveaux pneus [mediums], il était probablement à une demi-seconde de ce que la voiture était capable de faire en ligne droite. Je pense que sans cela, il aurait probablement terminé deuxième."

Pérez s'est quant à lui montré un peu plus optimiste que son patron, affirmant qu'il aurait eu "une chance" de remporter la course s'il n'avait pas été touché par ce problème moteur.