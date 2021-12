Horner à la tête de Red Bull jusqu'en 2026 au moins

Après sept saisons d'échec à produire une monoplace suffisamment compétitive pour jouer le titre mondial, Red Bull Racing a tiré parti de changements réglementaires effectués à l'intersaison pour enfin rivaliser avec Mercedes en 2021 et, au terme d'une saison longue de 22 Grands, d'une fin de course polémique à Abu Dhabi pour empocher le titre pilote, avec Max Verstappen.

Acteur important la saison de l'équipe autrichienne, Christian Horner a comme souvent été très présent pour défendre les intérêts de son écurie. Et celui qui a été nommé directeur de l'équipe en 2005 est désormais assuré de rester à sa tête jusqu'en 2026, au moins, après signature d'une prolongation contractuelle. Cela signifie que le Britannique ira, au minimum, jusqu'à l'introduction de la prochaine génération de moteurs en F1.

S'exprimant sur ServusTV, dans le contexte de discussions à venir pour conserver Verstappen au-delà de 2023, Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, a expliqué que son partenariat avec Horner fonctionnait "vraiment bien", avant d'ajouter : "Christian est le directeur de l'équipe, il est sous le feu des projecteurs et je suis plus en retrait. Mais nous coordonnons assez bien les choses, nous fixons la direction de l'équipe, et aussi de notre personnel. Dans les questions politiques, nous parlons généralement le même langage, et je crois que notre succès nous donne raison."

"Dietrich Mateschitz, propriétaire de Red Bull, disait 'Christian qui ?' au début, car Christian n'avait aucune expérience en Formule 1. Mais je le connaissais déjà en Formule 3000 et dans d'autres catégories junior, et je connaissais [aussi] ses ambitions et ses qualités. Maintenant, cela s'est transformé en quelque chose de grand."

"C'est un patron d'équipe charismatique qui, d'ailleurs – avant même que ce soit [le cas de Verstappen] – était en train de prolonger son contrat jusqu'en 2026. Au sein de toute l'équipe, ou au moins aux postes les plus élevés, nous voulons avoir de la stabilité pour les années de transition à venir, lorsque les nouvelles règles sur les moteurs arriveront et lorsque les nouvelles règles sur les châssis arriveront, afin d'avoir une équipe solide pour cela."

Des sources haut placées chez Red Bull ont confirmé à Motorsport.com que cette prolongation avait déjà été signée. Le prochain contrat majeur à renouveler pour Red Bull sera donc celui de Verstappen. Interrogé sur la déclaration de Verstappen concernant sa volonté de rester sur les dix à 15 prochaines années, Marko a déclaré : "Ses mots ne sont pas encore parvenus à son propre management. Nous en discutons en ce moment."

Également présent sur ServusTV, Verstappen a répété : "Je suis très heureux où je suis en ce moment, et j'espère vraiment que nous pourrons faire cela ensemble pendant encore dix ou 15 ans." Il a également balayé le fait que le contrat d'Hamilton avec Mercedes expire à la fin de 2023, en disant : "Je ne me soucie pas vraiment de ce qui se passe de l'autre côté."

