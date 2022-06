L'Indy 500 n'attire pas Verstappen : "Pas besoin de risquer ma vie"

Charger le lecteur audio

Ce week-end, pour la cinquième fois lors des huit dernières éditions, un ancien pilote de Formule 1 a remporté les 500 Miles d'Indianapolis. Après Juan Pablo Montoya, Alexander Rossi et Takuma Sato, c'est Marcus Ericsson qui s'est imposé grâce à une prestation maîtrisée, face à un plateau fourni qui incluait des anciens de l'élite comme Montoya, Rossi et Sato, mais aussi Romain Grosjean.

De là à donner des idées à des pilotes de F1 actuels ? Fernando Alonso avait bien tenté sa chance en 2017, 2019 et 2020, sans succès dans sa quête de triple couronne – la victoire aux 24 Heures du Mans, aux 500 Miles d'Indianapolis et, selon les définitions, au Grand Prix de Monaco ou au Championnat du monde de Formule 1. En ce qui concerne le Champion du monde en titre, Max Verstappen, il n'y a toutefois pas d'envie particulière de rouler sur ovale à plus de 360 km/h de moyenne.

"J'apprécie ce qu'ils font", commente le pilote Red Bull. "C'est fou. Ces pilotes, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils accomplissent là-bas. Mais personnellement, moi qui suis en F1 depuis longtemps déjà, je n'ai pas besoin de risquer ma vie là-bas, de risquer de me blesser, de me casser une jambe, etc… ça ne vaut plus le coup, disons-le ainsi."

En revanche, Verstappen n'exclut pas de participer un jour aux 24 Heures du Mans. "J'aime les courses d'Endurance, alors j'en ferai probablement – bientôt j'espère, mais pour moi, ça n'importe pas vraiment. J'essaie évidemment d'être bon en F1, j'essaie d'être bon dans tout ce que je fais, mais la quête de la triple couronne ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas."

Le verdict est similaire du côté de Lando Norris, qui a regardé les 500 Miles dimanche soir et a salué la deuxième place de Pato O'Ward pour Arrow McLaren SP. "Ces gars-là ont des cojones (sic) énormes", écrit Norris dans sa chronique pour le Telegraph. "Je ne suis pas sûr que l'on me voie courir l'Indy 500 un jour, même si j'ai bien envie de m'essayer à l'Endurance un jour, alors Le Mans est un objectif. Pour l'instant, je me concentre pleinement sur la F1."